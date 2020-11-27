11月消費信心 創七個月新高

市場資金四溢，民眾買股、買房不手軟，27日公布的11月消費者信心指數（CCI）調查，總數72.9點，創下今年5月以來新高，反映新冠疫情對於國人消費信心的影響已消退，此次分項指標也顯示，民眾買股信心增加，買房、買車的信心更是堅定，頻創歷史新高點。



調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心指出，11月CCI調查六項分項指標，四項指標上升，包括投資股市時機、購買耐久財，家庭經濟狀況、國內經濟景氣；下降的兩項指標為物價水準、和就業機會。



上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，11月調查為35.2點，較10月調查結果上升5.2點。雖然指數仍然偏低，但已出現谷底翻轉的動能。中大台經中心執行長吳大任指出，民眾對於股票投資的信心，在10月跌到歷史新低，是因為股民居高思危，但股市指標向來變動最大，本月來台股大盤已站穩歷史新高的一萬三以上，民眾會酌量考慮進場。



至於其它三項在11月也呈現上升的指標，均與近期的經濟景氣有關，尤其是購買耐久性財貨時機的調查結果為125.2點，較上個月上升2.9點，已經是連續第六個月走升，再創歷史新高，不僅反映民眾對於房屋、汽車等耐久產品的購買信心，更保持樂觀態度持續進場。



「購買房地產時機」指標也出現樂觀現象，11月出現顯著上升，調查結果為114.8點，較上月上升2.3點，也是今年第二高。



吳大任分析，股市有財富創造效果，今年股市、房市交易均熱，均為11月達85.6點的「未來半年家庭經濟狀況」，帶來今年第七個月高點，「未來半年國內經濟景氣」為85.25點，同步來到七個月高點。



吳大任亦提醒，下降幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為64.8點，是128個月以來新低，這部分和官方公布9月失業率再降，呈反指標，原因之一是今年產業景氣集中在科技業，飯店餐飲服務業仍未見起色，民眾對於「就業機會」顯得憂心。