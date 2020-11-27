勞動基金虧損是短期投資 許銘春：無關炒股案

勞動部勞動基金運用局前國內投資組長游迺文，涉嫌接受高額餐飲招待後，利用政府基金替特定廠商下單操控股價，26日遭檢調偵辦。對此，勞動部長許銘春27日證實表示，她知道此事後已要求將當事人調離現職，並通報政風處；許銘春意有所指地說，「勞動基金的投資都有機制，不是一個組長可以去操控決定的。」

政府「四大基金」之一的勞動基金，是政府重要護盤基金之一，勞動部發現勞動基金的代操券商操作異常，深入追查後，券商表示是受到指示，才持續對特定廠商掛單買進。勞動部研判案情不單純，今年9月18日先將游迺文調任勞金局專門委員，並與廉政署合作調查自清。

與民眾權益攸關的是，勞動基金運用局資料顯示，勞動基金在2020年9月大虧749億，評價後收益數縮水至22.4億元。

對此，許銘春表示，所有勞動基金的投資都有機制，並不是一個組長可以去操控決定的。對於虧損的現況，許銘春說，這是因為受到疫情影響，勞動基金短期投資才有虧損，但這跟炒股案無關，整個來說，長期投資的狀況仍然穩健。

許銘春指出，此案是基金運用局在例行查核時發現有異常投資，主動通報勞動部，她知道這件事情後，隨即將當事人調離主管職，並請政風處調查。

許銘春進一步說，這位游姓組長主要是買興櫃股票，但可能還有其他不法情事，所以才會又主動移送檢調調查，目前正在偵辦中。

（中時 朱真楷）

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