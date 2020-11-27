施克和內定國發會副主委 扮雙語政策推手

國發會前副主委鄭貞茂轉任陽明海運董事後，目前傳出，府院高層已內定總統府前副祕書長施克和接任副主委一職，相關人事「近日可望定案」。

據悉，府院高層要找一位副主委專責推動國發會主責的雙語政策，日前「2030雙語國家政策諮詢會議」第一次召開，總統蔡英文還親自出席，她希望能在10年內，透過政府及民間的共同努力，一定程度地提升國民的英語能力，顯見蔡政府對雙語政策的重視，而施克和向來擅長推動公共政策，也熟悉國家政務運作。

施克和是總統蔡英文在倫敦政經學院的學弟，早年曾在民進黨政策會任職，後來到英國倫敦政經學院攻讀博士到一半，被當選雲林縣長的蘇治芬延攬，入縣府服務任建設處長，後拔擢其任副縣長，陪蘇走完2個縣長任期，算是非常年輕的副縣長。

蔡英文競選總統時，延攬剛結束雲林縣府工作的施克和，任民進黨政策會首席副執行長，林全組閣時，施克和也被安排入閣，先任副秘書長，兼任院長辦公室主任，後來林全向民進黨立院黨團總召集人柯建銘借將，由黨內資深政策幕僚何佩珊擔任副秘書長，施便專任院長辦公室主任。

勞動部次長郭國文離開勞動部參選後，施克和接任其遺缺，施接掌勞動部，其重要任務就是協助面對一例一休修法難題。後來又轉任府副祕書長，離開副祕職位休息一陣子後，目前擔任總統辦公室祕書，協助總統處理各項政務。