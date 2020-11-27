台股高調股民起舞 11月消費者信心升溫

台股大盤自11月中旬以來屢創歷史新高，加上盤中零股機制上路順利，廣大股民加入股票投資，今（27）日公布的11月消費者信心指數（CCI）調查，「未來半年投資股票時機」指標上升幅度最多，拉升11月消費者信心指數（CCI）總數到72.9點，與上月相較上升1.8點，把一度要往下走的趨勢再度拉升。

調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心指出，此次調查六項分項指標，四項指標上升，包括投資股市時機、購買耐久財，家庭經濟狀況、國內經濟景氣；下降的兩項指標為物價水準、和就業機會。

其中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為35.2點，較上個月調查結果上升5.2點。雖然指數仍然偏低，但已出現谷底翻轉的動能。

至於其它三項在本月也呈現上升的指標，均與經濟景氣有關，尤其是購買耐久性財貨時機的調查結果為125.2點，較上個月上升2.9點，已經是連續第六個月走升，不僅反映民眾對於房屋、汽車等耐久產品的購買信心，更保持樂觀態度持續進場。

同樣的樂觀狀況，在單一指標的 「購買房地產時機」指標部分也出現。CCI調查團隊揩出，本月調查結果為114.8點，較上月的調查結果上升2.3點，也是今年來的第二高。