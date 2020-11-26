求才若渴 政院拍板設半導體學院

解決半導體產業人才荒，行政院會26日通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，國立大學可與企業合作設立半導體等國家重點領域研究學院，引入產業資源，以創新專法鬆綁組織、人事、財務、財產、人才培育及採購，突破現行培育機制困境，未來企業與政府各出資一半，擔起培育人才重任。

教育部力拚立法院本會期完成立法，2021年開始招生，至於國家重點領域，教育部次長劉孟奇表示，未來將由政府代表、學者、專家及產業代表組成審議會，約9至15人，審議國家重點領域擇定，包括半導體、AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等產業都可能入列。

研究學院資金來源之一包含由行政院國發基金撥款，草案明定研究學院資金來源為產學合作收入及受贈收入屬合作企業資金者，每年提供資金額度不得低於國發基金撥款額度。官員解釋，原則將由企業與國發基金各出資一半。

台灣半導體產業獨步全球，但包括台積電、聯發科等半導體產業龍頭，都曾當面向總統蔡英文反映半導體缺人才，蔡英文允諾協助解決，其一就是設立半導體學院。

劉孟奇指出，不只是半導體研究學院，凡是國家重點領域都可設立研究學院培育人才，且有意願國立大學都保留彈性。

據悉，行政院原考慮推動為期12年、投入96億元、培育4,800名碩博士的「半導體人才培育計畫」，最後不了了之，官員透露，半導體產業針對由幾家國立大學培育意見不一，教育部也擔心指定台清交成四家國立大學成立學院，且明訂企業出資多少，恐引來更多國立大學抗議不滿，而產業界也對獨厚半導體有微詞，最後尊重教育部意見，訂定更具彈性的創新條例，作為培育國家重點領域人才的「機制」。

另教育部表示，自109學年起鼓勵學校擴充資通訊科系招生名額10％～15％，每年可額外培育逾3千人，110年度起擴大領域至AI、資安、資通訊，透過此方式，也可解決半導體廠商需才孔急問題。

教育部指出，創新條例主要是由研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作設立「國家重點領域研究學院」，國立大學可透過研究學院以8年至12年為期來推動創新，擴大延攬人才。