疫情衝擊 新南向投資受累

據經濟部投審會統計，近5年台商對新南向18國的投資件數年年成長，從原本2016年125件增至2019年的267件，而今年受到疫情影響，累計1至10月核准對新南向國家投資件數為146件，年減33.33％，投資金額計21.69億美元，年減10.48％。

據悉，政府積極在越南及印尼闢建台灣專區，作為台美在印太策略合作項目，擬協助企業以產業鏈到新南向投資布局。

面對全球供應鏈重整，台灣面臨產業結構調整的挑戰，財經高層指出，過去既有台商供應鏈都通過中國，但在美中貿易戰之下，必須建構一條非紅或第二軌供應鏈，有所區隔，以建立安全供應鏈。而台灣既有在中國大陸科技高階供應鏈、網通產品、攸關資訊安全的伺服器，第一階段搭台商回台列車正陸續搬回台灣。

但低階或平價消費性網通產品，例如筆電、平板等，初期大量回台生產不太可能，隨著美中不只展開貿易戰，且進入科技戰、網路戰，台商被迫遷移，電子五哥不少到東南亞的泰國、越南或印度布局，打造安全生產基地。

據投審會統計，2019年對新南向18國的投資中，以對越南的投資件數最多，總計有97件、投資金額為9.15億美元，其次為泰國46件、投資金額為3.28億美元，第三則為新加坡，有27件、投資金額為6.36億美元。

自2016年蔡政府推動新南向以來，件數年年成長，但投資金額2017年最高峰達36.79億美元，2018、2019年兩年皆未破30億美元。

從業別來看，今年1至9月的134件對新南向18國統計中，有49.2％集中在製造業，金額為7.48億美元，其中又以電腦、電子產品及光學製品製造業最多，有11件、金額為1.42億美元；其次為批發零售業，有21件、5.06億美元，第三則為金融及保險業，有11件、4.06億美元。