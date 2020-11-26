抗疫排名掉漆！陳時中曝落後日本關鍵原因

台灣抗疫成績亮眼，一直以來受到國際讚賞，不過根據近日一份「對抗新冠肺炎排名」調查，紐西蘭排名第一，日本排名第二，而向來以防疫成績聞名國際的台灣竟掉到第三，致命關鍵就是其中一個項目只拿零分。

《彭博社》針對53個國家及地區的確診數、整體死亡率、檢測能力、疫苗供應協議、當地醫療體系能力、疫情導致的限制措施對經濟體的影響與市民行動自由等項目評比，結果紐西蘭以85.4分拿下榜首，其次是日本85分，台灣則以82.9分排名第三。

根據調查，台灣在多個項目上表現優異，包括近1個月確診率、個案死亡率、每百萬人死亡率、疫情影響下的GDP預測成長率等項目都排行全球第一，但唯獨在「取得疫苗協議」（access to Covid vaccines）項目上竟是0，落後於紐西蘭的2份疫苗協議，以及日本的4份協議。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，11/25（三）在例行疫情記者會中面對媒體詢問時回應，在疫苗協議上台灣的分數較低，主要是因為我們從頭到尾都保密，但事實上我們所取得的疫苗不會比其他國家少，而且不但已經簽約，訂金也付了，只是當中牽涉到一些高度談判需要，所以保密，以致於讓外界產生擔憂。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

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