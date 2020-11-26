12月新制上路攸關荷包 3大重點一次看懂

12月1日起有多項新制上路，包括秋冬防疫專案、交通新制及旅遊補助3大重點，其中有許多都攸關荷包，像是出入八大類場所應配戴口罩，否則最重開罰1萬5千元；汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛，最高罰1萬8千元。此外，還有台北市旅遊及交通部「春節疏運孝親專案」等優惠，民眾可以好好把握。

秋冬防疫專案（12月1日～明年年2月28日）

一、所有入境旅客需檢附3日內陰性證明

入境旅客皆需檢附3日內核酸檢測陰性證明，若檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙檢疫措施，得依《傳染病防治法》處1萬至15萬罰款。

二、八大類場所強制戴口罩

進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所需強制戴口罩，經勸導不聽者，依法可罰3000元至1萬5000元。

三、醫療院所加強通報採檢

鼓勵醫療院所針對無旅遊史或接觸史，但出現發燒、腹瀉、味覺喪失等症狀患者，進行新冠肺炎採檢，採檢人數超過標準即給予醫院補助。

交通新制（12/1起）

一、接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制。

二、交通違規案件舉發期限由3個月縮短為2個月

為了讓違規者能及早收到舉發單，減少被連續開罰情事，針對一般交通違規案件舉發，期限由3個月縮短為2個月。

三、增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及危險物品罰責

一般道路貨物脫落罰9,000元，高快速道路罰1萬2千元；危險物品致人上傷或死亡，最高可罰到1萬8千元。

台北市旅遊補助「台北加碼GO」（12/1日～2021/3/7）

不限台北市民，補助自由行旅客與團客各10萬名到北市旅遊，自由行旅客每房每晚可獲1000元補貼，團體旅遊則補助每人1000元。

一、自由行：12月24日至明年1月31日補助5萬名、明年2月1日至3月7日補助5萬名。12月20日起將身分證上傳至活動官網，周日到周四住北市合作旅宿，每房每晚可抵1000元，每一身分證字號限用1次。

二、團體旅遊：12月1日至明年3月7日，旅行業者包裝台北2天1夜以上行程，須入住北市合法旅宿業、於北市用1餐、每日至少造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點，補助團客每人1000元，12月補助3萬名、明年1月補助3萬名、明年2月1日至3月7日補助4萬名。

交通部「春節疏運孝親專案」（12月8日起旅行業推出套裝產品）

交通部觀光局明年2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，僅適用於台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市等6縣市，補助對象為55歲以上國民，透過購買套裝產品，每房每晚可折抵1500元、最高可折抵6000元。

12月1日起開始受理旅行業報名，12月8日起由旅行業陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品，供民眾參考。

（中時新聞網 尉遲佩玉）