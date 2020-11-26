健保費率明審議 3方案每月漲多少一表看透

健保會依法將在明天完成費率審議，根據試算報告，明日討論的費率有7版本，分別介於4.91%到5.65%之間。由於《健保法》規定安全準備必須至少要有1個月，加上上周健保會傾向支持2個月以下的版本，因此7個調漲方案中以費率4.97%、5.17%及5.19%機率最大。以月薪4.2萬的上班族來說，每個月將多付35至63元保費。

相關人士指出，此次健保署試算的版本有7個，首先是4.91%、4.95%及5.17%，這3個版本都無法維持至少1.5個月的安全準備，其中的4.91%、4.95%，安全準備將低於1個月，而5.17%則是接近1.5個月，達1.46個月。

若以安全準備水位來計算，明年底要維持1個月安全準備，一般保費的費率將落在4.97%。若要維持1.5個月，則會落在5.19%。若要維持2個月或2.5個月，則會分別落在5.42%及5.65%。

健保依法安全準備下限為1個月，加上上周健保會傾向討論2個月以下的版本，因此費率落在4.97%到5.19%之間的機率較大。若費率落在4.97%，以月薪4.2萬元、無眷口依附的上班族為例，每月保費將從591元增至626元，等於要多付35元。

若以5.19%來算，月薪4.2萬元、無眷口依附的上班族，每月保費則會從591元增至654元，等於每月要多付63元。由此推估，此次健保費率調漲，月薪4.2萬元上班族每月多付的保費可能將介於35到63元之間。

由於補充保費與一般保費連動，若費率從4.69%增至4.97%，補充保費將從1.91%調至2.02%。若一般保費費率落在5.19%，補充保費則會落在2.11%。因此，補充保費有可能會介於2.02%到2.11%之間。

另一方面，此次亦有健保委員點出政府的欠費疑慮，若政府補足這一筆錢，也許費率就不必調漲。由於政府未實質負擔每年度保險經費扣除法定收入後金額的36％，截至去年已累計487億元欠費，若加上明年度的金額，欠費將達600億元，等於將近1個月安全準備。若明日健保會未有共識，費率的調整將由衛福部、行政院拍板決定。

（中時 林周義）

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