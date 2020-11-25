人才荒有解 政院明拍板設半導體研究學院

半導體產業人才荒有解，行政院會明（26）日將拍板以沙盒創新模式，推動國立大學設立半導體研究學院，引入產業資源，鬆綁組織、人事、財務，突破現行人才培育機制困境。據了解，初步規劃12年、投入96億元，培育4,800名碩博士。

行政院力拚立法院本會期完成相關法案三讀，如果立法順利的話，最快明年啟動招生。知情官員強調，教育部規劃推動為期12年的半導體人才培育計畫，擬在四所國立大學設立半導體學院，預計每年投入各校2億元經費，經費將由政府和產業各負擔一半，每年可外加名額培育400名碩博士，具體執行細節將待院會通過後，才能夠定案。

台灣半導體產業獨步全球，但卻鬧人才荒，包括台積電、聯發科等半導體產業龍頭，都曾當面向蔡英文總統反映半導體產業缺人才，蔡總統允諾協助解決。因此，行政院會26日將通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，這是首度以沙盒創新模式，推動國家重點領域產業高階人才培育，及鼓勵國立大學搭建與產業互惠橋梁，建立長期產學合作關係。

半導體產值明（2021）年將達3兆元規模，不僅國內半導體廠商搶才，外商在台設研發中心，也大規模延攬研發人才，因外商薪資條件佳，吸引不少人才，形成外商、本土搶才大戰。

因應半導體產業人才荒，行政院已決定雙管齊下，一是設立半導體學院，二是在校園增加相關科系師生名額。有關在校園增加相關科系招生名額，教育部規劃，109至119學年共11年，開放各大學資通訊系所招生可外加10％到15％名額。

官員表示，不只是半導體研究學院，未來凡是國家重點領域產業都可設立研究學院培育人才，且有意願的國立大學都可保留彈性。據了解，高層鎖定台成清交四校成立半導體研究學院。

另外，教育部自109學年起鼓勵學校擴充資通訊科系招生名額10～15％，每年可額外培育逾3千人，110年度起擴大領域至AI、資安、資通訊，透過此方式，也可解決廠商需才孔急問題。

官員指出，半導體學院除了經費有產業投入，課程、師資和營運決策，也會有業界參與，半導體學院累計12年可增近5,000名理工碩博士，而資通訊系所累計11年可增3萬8,500個招生名額，以因應半導體產業人才荒。

延伸閱讀

克服兩弱點 台灣半導體產值將跳增

沙盒創新 解半導體人才荒