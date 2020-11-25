政院推動台灣成藝品拍賣中心 祭兩租稅優惠

因應香港最新政情變化，行政院推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心，行政院會明（26）日將通過「文化藝術獎助條例」修正案，新增文物或藝術品交易的兩項租稅優惠政策，包括交易所得採分離課稅、進口免預繳稅款保證金，以提升國內交易量及促成海外交易回流，帶動周邊產業發展。

此外，新增「權益保障」專章，進一步保障藝文工作者、事業相關權益。文化部表示，為因應社會變遷及多元文化發展，落實文化基本法，本次修正草案，通盤檢討現行法規，完備文化治理體系，也不再侷限於獎勵與補助，更兼具促進文化藝術發展目的。

因應香港最新政情變化，行政院本月12日召開文化會報決定，推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心，朝取代香港地位的方向努力。行政院長蘇貞昌提出三大指示：推動文物或藝術品交易所得採分離課稅；稅制要把握機會，跟世界競爭、連通；執行藝術品拍賣事業的洗錢風險評估，確實掌握拍品資訊與交易實名制。

蘇揆表示，國際局勢變化很快，台灣因為防疫成功，備受世界肯定；香港原是龐大的藝術品交易市場，總成交額高達新台幣411億元，是我國的20幾倍。香港現在面臨政治情勢變化，而台灣不但是一個最安全的國家，也重視文化，致力促進相關藝術家、藝術品的交流等，政府應靈活、機動把握時機，讓世界看到台灣，甚至朝取代香港地位的方向努力。

蘇揆也特別感謝財政部長蘇建榮在租稅優惠上大力配合，並鼓勵相關部會從興利上大膽把握時機，推動藝術品收藏交易，活絡交易市場，同時吸引海外交易回流，舉其利也防其弊。相關作業涉及修法，也請相關部會給予支持，在立法院幫忙溝通、協調。

蘇貞昌指出，國際局勢變化快速，台灣現在疫情之下是最安全的國家，政府應機動把握時機興利除弊，推動藝術品收藏交易，同時吸引海外交易回流。

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