綠電交易 第二批大增7倍

經濟部標準局23日公布第二批綠電交易成果，包含六家綠電用戶、九家綠電發電業與三家綠電售電業，總裝置容量近282.2MW，估年交易量逾7億度以上（相當70萬張綠電憑證），相較於第一批大增近七倍。據悉，達德能源出售近232.3MW、年交易約5億多度給台積電，雙方成這次最大賣家及買家。



標準局指出，這次參加綠電交易企業有大江生醫、元太科技、台積電、台灣萊雅、台北101、博仲法律事務所、得禾能源、富崴能源、苗栗風力、達德能源（中威風力、鹿威風力、安威風力、崎威風力、通威風力與清風風力）、台汽綠能、瓦特先生及富威電力等18家再生能源需求、供給及售電業者。



據側面了解，這次搓合交易中，台積電成最大買家，而達德能源為最大賣家，交易總容量約232.3MW、年交易近5億多度，這是既有風場實際供電中最大單筆的綠電交易案，達德出售的是陸域既有風場，並非正在興建中的離岸風場，供電期間長達20年。



至於每度電出售金額，由於雙方簽保密條款，知情相關人士均低調，但可以確定比目前平均電價每度2.62元高。知情人士說，不論太陽光電或風力發電，其綠電價值每度至少都有1元，因此視各個綠電案場發電成本再外加1元以上談判，最終價格取決供電時程長短、供電量多寡而定，每個風場成本皆不同。



今年完成兩波綠電累積年交易量超過8億度，相當80萬張憑證規模。標準局近期推出「再生能源憑證單一電號多用戶交易示範計畫」，提供商辦大樓無獨立電表企業買到綠電，首宗成功範例就是台灣萊雅及台北101。



至於未來何時會有第三波，官員說，綠電交易涉及許多商業文件及契約更改，每月結算很可能出現單月無案雙月大案不均狀況，未來以個案審查後就直接公布，以利加速綠電推廣。在國際供應鏈要求、企業社會責任等需求下，都會促成綠電大幅成長，交易後勢可期。