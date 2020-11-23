指揮中心已付部分疫苗訂金 施打價格未定案

中央流行疫情指揮中心表示，台灣最快2021年Q1就能採購到新冠病毒疫苗，衛福部長陳時中23日指出，已爭取到疫苗且付了訂金，而優先施打的群族，目前還在專家討論的階段，還沒有定案，自費施打的價格，目前也同樣沒有確定。

對「秋冬專案」，入境者不論本國外國，都需附檢驗陰性報告，引發台商及留學生的質?，陳時中指出，現在政策還沒上路，就算有症狀，現在還是可以回來。陳時中23日出席立法院備詢前接受媒體訪問時做了上述表示。

對於病毒疫苗，疫情指揮中心發言人莊人祥曾表示，目前國際各大藥廠疫苗都還在研發階段，會盡力爭取，保守估計明年中、但盡可能在明年第一季爭取到。陳時中昨日則補充指出，在CODEX平台爭取到的疫苗已經付了訂金，而個別廠商的也準備要付。

至於先前提及三大族群優先施打的部分，他強調，目前仍由整個專家在討論中，但還沒有定案。對疫苗的收費標準，他也表示，目前還沒規畫，因為整體購買的價格需要求多少錢，還沒有辦法確定，所以目前沒有規畫自費疫苗要怎麼收費。

對「秋冬專案」，規定海外國人登機前要提供陰性報告，國民黨立委蔣萬安詢問陳時中法律依據為何？憲法規定人民有遷徙自由，也明定國民可隨時返回本國，是否合憲？

對法律依據，陳時中表示，是依照《傳染病防治法》而定。至於是否合憲，陳時中說，當時在會議中與會者對限制國人有各種不同意見，但是否違憲「倒沒有人提出來」。

他說，會對入境國人也有所限制，是因為歐美整體疫情嚴峻，因此考量到萬一有破口，國內醫療量能無法負荷，且為避免移動的染疫風險，因此提出這項政策。至於是否合憲，會將再請教其他相關單位。

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