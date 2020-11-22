出手救RCEP衝擊產業 經部規劃高值化轉型

經濟部22日召開RCEP產業影響座談會，對產業說明關稅稅率變化與未來可能衝擊，石化、塑膠、工具機、紡織、車輛等9大公會均派高層出席。經濟部王美花表示，針對石化、機械、汽車零組件及紡織等首當其衝的「重災區」，也都規劃方向協助業者「高值化」、鏈結台灣的優勢產業來強化競爭力。

王美花會後說明時指出，經過這幾日的分析，與之前結論類似，就是RCEP降稅自由化程度並不大，最重要的意義是成功簽署的象徵性，因為讓原本沒有簽署FTA的國家，像是中日、日韓產生連結，「新增的降稅部分確實在短期影響不大」。

面對中長期的超前部署，王美花指出，有些大公司已經有分散佈局等，未來不太會有影響，但仍留在台灣的中小型、願意留在台灣打拚的業者，要如何讓他們更升級是根本要做的事。

舉例來說，石化業要「高值化打群架」，像是目前台灣有很多半導體原料還是從美、日進口，就可以協助石化業打入台灣半導體產業；機械業則是可以往電動車、半導體設備的方向嘗試；汽車零組件、傳產也鎖定電動車這方向發展，比照電子業模式結合，一起打入電動車供應鏈；在紡織業的部分，可以將疫後機能紡織來結合時尚、或是往環保方向發展。

王美花強調，邀請業者、法人單位來互相交流資訊，過往的研發補助是業者提出，但現在由法人來討論既有的研發補助的方向與資源，如果之後還有補足的地方，還會跟業者細談如何加大研發補助，會再進一步確認可行性與方向，「今天更聚焦、看個別族群該怎麼做，對業者會很有幫助」。

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