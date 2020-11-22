新冠疫苗首波施打對象出爐 Q1兩廠牌入袋

衛福部長陳時中20日透露，我國目前口袋已有一些新冠疫苗，指揮中心發言人莊人祥今進一步表示，目前針對BNT、AZ都有持續保持聯繫，順利的話最快明年第一季就能取得疫苗，同時透露首波施打新冠疫苗的6大對象，估計近92萬人。

莊人祥表示，我國針對目前第一波被放上COVAX平台的疫苗都會納入考量，因此包含BNT、AZ、賽諾菲、GSK這四款都會洽詢採購，目前是跟BNT、AZ有持續進行聯繫，賽諾菲、GSK則還未連繫上，未來都會積極爭取。

至於能夠取得疫苗的時間點，莊人祥透露，目前有兩支疫苗評估最快能在明年第一季取得，保守估計的話是在年中。

有關取得疫苗後的接種順序，莊人祥指出，目前評估將醫事人員、機場檢疫人員、警察、長照機構照護者、社工人員、軍人等職業納入第一波接種考量，估計近92萬人；接下來則會依年齡層進行開放，優先讓65歲以上長者進行接種，其他依序為有高風險疾病患者、罕見疾病病患、50到64歲族群等。

不過兒童部分將暫時不會列為優先施打對象，莊人祥表示，因目前國際上看來兒童感染到新冠肺炎幾乎都屬於輕症，且感染個案數較少，與一般年輕人或老年人感染機率較高或容易重症的情形不一樣，因此目前優先接種並沒有這一塊，但未來若有需要會評估。（中時 陳人齊）

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