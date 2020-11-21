半導體合作 列台美MOU優先項目

台美官方21日宣布，簽署台美經濟繁榮夥伴對話合作瞭解備忘錄（MOU），雙方確認在半導體領域的戰略合作為優先項目，並致力醫療及其他關鍵技術供應鏈的合作。經濟部長王美花表示，美方提到，台積電赴美設廠深化兩國半導體合作，進入了新的里程碑；半導體之外，5G、AI也都是未來可深化合作的項目，例如設立AI研發中心，並爭取美方在台設立5G認證中心。

王美花指出，雙方均認為台灣在高科技硬體製造具競爭優勢，而美國在全球高科技產業扮演領導角色，基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期的利益，因此確認將半導體領域的戰略合作，列為優先項目。

雙方也將促進在印太及新南向國家基礎建設的投資，致力探尋在基礎建設、再生能源如風能、太陽能的共同商機。此外，台美將展開科技合作協定諮商。

王美花還說，很多半導體的材料設備來自美方，晶圓製造則是台灣的強項，藉由這樣的合作，讓半導體產業在台灣發光，台積電最近確定要到美國投資，就會形成更好的合作關係，美方也一再提到，半導體是未來發展AI、5G非常重要的產業，台積電要到美國設廠，美方認為是非常好的事情。

台美官方21日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話記者說明會」，宣布對話成果，除了王美花，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政委鄧振中，以及外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑等人均出席。

吳釗燮表示，台美經濟繁榮夥伴對話是重要的里程碑，也是台美之間經濟議題的最高層級機制，是一個制度化、政府對政府的機制，預計每年召開，未來輪流在華府與台北舉辦，這份MOU為期五年，並得再延長五年，因此，不擔心美國因政黨輪替而有所影響。

王美花指出，美國肯定台灣為5G乾淨通道夥伴，台灣的產能可提供美國公司乾淨網路方面堅實的支援，台灣在5G通訊設備、伺服器、接收站等有龐大的供應鏈，可以在開放式無線電接取網路（O-RAN）架構下，和美方有很多合作。台灣5G若能得到美國國家標準技術局（NIST）認證，對台灣產品可以行銷到美國與其他國家是非常重要關鍵，美方在台建立認證中心是很好的努力方向，因為台灣需要美方協助，美方也表達歡迎，後續會與NIST進行技術性細談。

至於陸資的投資審查方面，王美花說，台灣對外資及中資審查是兩個路線，很多國家對於敏感、關鍵產業都會關切有沒有影響國家安全，特別是美國，因此美國希望台灣加強「案例分享」，因為機制就長得不一樣。後續技術性如何審查，會成立工作小組，也會盡快敲定，並就技術層面展開交流。