張忠謀：數位科技供應鏈 台灣扮要角

2020年APEC經濟領袖視訊會議，我國代表、台積電創辦人張忠謀指出，目前沒有一個單一的經濟體，擁有完整的數位科技供應鏈，但台灣在這個供應鏈中擁有相當重要的部分，主要包括半導體設備製造、半導體設計和製造、系統工程與組裝等。張忠謀在接受媒體詢問時並強調，台灣很願意加入多邊、雙邊自由貿易協定。

總統府21日下午舉行APEC領袖峰會會後記者會。張忠謀指出，經濟領袖會議的時間限制很嚴格，21國領袖每人3分鐘，他的英文講稿是依據蔡英文交付的任務，自己撰寫的，主題是台灣如何控制新冠肺炎疫情，以及後疫情時代的數位經濟地位。

張忠謀說，台灣人口2,350萬人，但只有611例確診病例和七例死亡病例，因及時推出紓困和振興方案，維持經濟發展，預計2020年GDP將有超過1.5％正成長。

張忠謀還說，數位科技在疫情控制上發揮了重要的功效，台灣幾乎每個人都有手機，醫療衛生主管機關可以藉由手機定位，追蹤接觸對象，也透過數位科技協助，建立口罩配給方案。對於後疫情時代的發展，他相信，數位科技將越來越重要，不僅能提升醫療效率，更能提高醫療保健系統的效能。

身為台積電創辦人，張忠謀也提到未來供應鏈的發展。他指出，全球目前沒有任何單一經濟體，擁有完整的數位科技供應鏈，更沒有一個經濟體能夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力。而台灣在供應鏈中擁有相當重要的一部分，從半導體設備製造、半導體設計和製造，到系統工程與組裝等。後疫情的數位時代，台灣願意分享成功經驗，共創光明、健康的數位未來。

張忠謀並強調，世界上有很多、很多公司，但要怎麼維持強度，那完全要看公司的競爭力。

這次雖是以視訊方式舉辦經濟領袖會議，但張忠謀特別與新加坡總理李顯龍，進行了雙邊視訊。

台數位防疫納APEC領袖宣言

2020年馬來西亞APEC會議因疫情改以視訊方式舉行，參與雙部長會議的國發會主委龔明鑫表示，經過代表團努力後，台灣提出的「數位健康照顧」議題，納入部長聲明與領袖宣言中。

領袖宣言中寫到：「領袖們體認到數位科技有助於防衛人民安全健康，使亞太地區免於健康威脅，增進健康體系的韌性、成長性與永續性，進一步促進普遍化的醫療。」

龔明鑫表示，美國對於經商環境改善，開始推動為期五年的第三期經商便利度行動計畫，台灣積極擔任行動計畫的領導經濟體之一。雙部長會議當中，美國副國務卿特別指名感謝，未來台美會針對這個議題，帶領APEC會員國共同營造亞太地區更友善的經商環境。

本次APEC會議也提到FTAAP（亞太自由貿易區）的進程。行政院政委鄧振中表示，APEC希望能推動FTAAP，但目前還沒有成果，多數會員體都認為，這個觀念是好的，達成目標有不同作法，大家要繼續討論，區域經濟整合如果可以達成，是很好的事情。

鄧振中也指出，我國在APEC會議中提出，在後疫情時代打造具有韌性的供應鏈，協助企業轉型，提高防疫能量。未來也會充分支持多邊經貿體系，例如WTO。