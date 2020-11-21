長照2.0上路4年 為何台人卻更仰賴外籍看護?

台灣人口老化是近年重要的社會議題，政府於2016年9月通過「長期照護十年計畫2.0」，除延續過去提供的長期照顧服務外，更希望建立以社區為基礎的長照體系，透過醫療與支持家庭照顧能力，建立照顧管理制度。

但，政策上路四年，台灣仰賴外籍看護的趨勢不減反增，申請外籍看護的人數節節攀升，長照真能滿足所有人安心在家終老的目標嗎？本文將深入解析台灣長照的現況與挑戰。

今年60歲的陳得問，患有小兒麻痹，屬重度身心障礙者，妻子也因輕度小兒麻痺，無法工作，家中曾聘雇外籍看護，來照顧日常所需。

今年，因找不到適合的外籍看護、不堪遙遙無期的等待，曾想申請長照2.0居家服務項目，詳細研究後，他卻寧可找做生意的兒子來協助、並加速申請外籍看護的流程。

陳得問說，自己與妻子都需要定期往返醫院領藥，自己意識清楚、也能開車，僅須有人在上下車時協助搬運輪椅，但長照陪同領藥服務，規定領藥只能坐計程車，沒有任何空間，若是自己開車，陪同領藥者只要一上車，就會違反相關規定，「換算補助費用，坐兩趟計程車就沒了」，最後還是要麻煩上班的兒子請假來幫忙。

另一方面，由於陳得問為身障者、大多能自理生活所需，居家服務員的服務項目卻難以滿足他的需求。陳德問無奈，長照舊制是計算時數，居服員到家後能夠協助自家灑掃、清潔，減少兒子、媳婦的負擔，長照2.0上路後，限制服務項目，居服員相對沒有變通空間，「申請洗澡、洗頭我又用不著，我需要的是有人協助日常，卻沒有相關項目可以申請」。

當被記者問及，為何不申請台籍照服員？陳得問自嘲說，自家只開了家小店維持生計，收入勉強支撐全家支出，聘請台籍看護一天就要2000多元，自己實在負擔不起；至於台籍臨時看護工，難以配合全家作息，週末與晚上都很難找，「長照2.0看得到吃不到，不能讓我在家安心終老，為了不打擾子女生活，寧可請外籍看護，價格相對可負擔、還能配合全家生活」。

政府大力推動長照2.0，希望撐起台灣快速增加中的長照需求。然而，長照2.0的政策價格較高、人力不足等因素，許多人乾脆如陳得問一樣，轉向聘雇外籍看護，希望請一個人來家裡24小時陪伴長者，希望能「一勞永逸」解決家庭的照顧問題。（外籍看護申請問題有哪些？詳見長照系列1》「為讓兒子放心結婚，請外籍看護來照顧自己，卻成全家生活夢魘…」 在家安心終老有多難？須先通過4大關卡）

據統計，截至今年9月止，台灣的外籍看護工已超過25萬人，人數持續攀升中。台灣的長照究竟出了什麼問題？

製表、繪圖：記者蕭婷方

長照2.0項目難符合所有類型需求 價格高 又缺配套

長照項目改制缺配套 中、重度病患難使用長照2.0

中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋指出，除申請流程繁複外，目前長照2.0的服務型態，預設長照服務是「幫手」的概念，家中還會有人協助照顧長者，服務由時數制改為分項目申請並不適合每個家屬，又無其他的配套可供選擇，不少家屬就會選擇申請外籍移工。

舉例來說，以往家屬可以確認照服員服務時間，現在照服員服務項目完成洗澡、準餐後就會離開，若家中無多餘人手照顧，就很難使用；或者部分長者失能程度高，需要24小時照顧，現行長照2.0服務項目中，沒有人能服務半夜翻身等需求。

台北巿勞動力重建運用處處長葉琇姗受訪時也直言，由於許多家屬不堪申請長照2.0繁複程序、又不知道資源怎麼使用，或者認為長照不好用，傳統上就會傾向請外籍看護來解決問題。

長照服務涵蓋率不足

並非全台灣所有地方都享有完整的長照服務。據監察院今年6月報告，去年為止，台灣長照的服務涵蓋率僅47. 26 %，還有一半對長照有需求的民眾無法獲得求助管道、或無力負擔；其中，還有服務涵蓋率不均的問題，讓部分地區長者無法使用政府的社會福利。

監察院報告指出，服務涵蓋率不足的原因，可能因缺乏資訊及求助管道、也有因為服務費用過高無力負擔而作罷，

長照服務費用超過可負擔的範圍

像陳得問有長照服務需求，卻因項目費用超過可負擔的範圍，導致「服務費用看得到、吃不到」的狀況非常多。尤其在偏鄉地區，會隨著長照給付及支付金額提高，民眾部分負擔的金額也隨之提高。

以花蓮縣的長照業務為例，到宅沐浴車原給付價格為1500元，經過修訂後調高到2200元，但中低收入戶負擔卻由75元提高到110元，一般戶由240元，提高到352元。這也導致許多使用者，在不增加支出的情況下，減少使用次數、或不洗澡，也有人乾脆改成在床上擦澡。

本籍居家照服員不足、價格較高 長照近9成由外籍看護撐起

除制度設計問題外，本國籍的居家照服員人力也十分不足，讓有需求的家庭難以申請。

109年居家照服員的缺口有9600人，政府雖然投注不少資源培力，結訓後實際投入照服員工作的比例相當少。據監察院統計，截至107年底，參加照服員培訓、領有結業證書者，以及取得照顧服務員技術士證照者共計12萬人，實際從事照服員工作者僅有24.5%。

據衛福部107年老人狀況調查報告，當時台灣65歲以上生活需要照顧或需要人協助就有90.7萬人，其中6成7由家人照顧，由外籍看護工照顧者占比為17.1％，機構僅有5.8%。

截至今年為止，外籍看護工已經超過25.5萬人。又據衛福部統計，截至109年8月底，對比其他長照相關機構照顧人力，台灣長照服務人力仰賴外籍社福看護工高達9成。

本國看護成本是移工的2-3倍

除人力問題外，經濟負擔也成家庭考量關鍵。據勞動部108年外籍勞工館以及運用調查報告統計，家庭雇主僱用外籍家庭看護工前，有聘僱本國的經驗者占了32.8％，不繼續雇用原因就是「經濟負擔考量」，占82.3％。

依照衛福部試算長期照顧不同方案差異，以失能程度較高的8級計算：

方案一：聘請外籍看護工，29,000/每月

方案二：使用長照2.0服務，69,641元/每月

方案三：聘請本國看護工，75,000元/每月

言下之意，不論選擇長照2.0資源，或聘請本國看護，付出的成本皆超過外勞2-3倍。

長照資源與移工政策斷軌

從現況來看，台灣有越來越多家庭選擇以外籍看護填補需求，但台灣的政府將外籍看護權益制度化、完善照護法令的腳步仍待加快。

監察院於108年10月糾正衛福部與勞動部，現階段長照主管機位，不能解決居家照顧人力資源不足問題，長久以來坐視外籍看護工持續增加，而國內長照資源佈建停滯不前。長照政策衛福部應納入社福外籍勞工，積極整合外籍看護工與國內照顧服務體系。

衛福部長照司副司長周道君接受媒體電訪時則說，長照2.0已將有聘雇外籍看護家庭納入服務對象，除照顧服務項目外，輔具、喘息服務都可申請使用。

不過，中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋指出，政府目前對外籍看護的移工政策不明，讓「使用政府資源的長照政策」與「聘雇外籍看護」兩條路線成為平行線。

張筱嬋指出，外籍看護過去多被認為是「補充人力」，許多相對條件就不會被重視。舉例來說，以往喘息服務規定家屬若有聘雇外籍看護，必須要在外看休假、返國時，親自照顧一個月以上才能申請；現在，雖然開放聘僱外籍看護家庭申請，但僅限制家中長輩7-8級重度失能以上家庭，也讓中度、中重度家庭無法使用相關資源。

張筱嬋更指出，由於對外籍看護的政策態度不明，連帶也讓被照顧長輩的照顧品質受影響。

張表示，《老人福利法》、《長照服務法》均明文規定被照顧者的照顧品質，現行卻沒有任何法規，規範外籍看護如何照顧家中長輩；此外，本國籍的照顧服務員取得執照後，定期也須接受課程訓練，但外籍看護踏入國民前有90小時的訓練服務外，就沒有相關進修課程，面對隨年紀增長、病情產生變化的長者，外看可能沒有能力符合家屬的照顧期待。

（蕭婷方）

文章來源：今周刊

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