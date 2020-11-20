歷史性的一刻！ 台美簽署合作備忘錄

台美經濟繁榮夥伴對話20日晚間在台北、美國兩地同時以實體團與視訊團的模式同時展開，駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴晚上在臉書上更新，分享簽署雙方簽署備忘錄的喜悅。

蕭美琴在臉書上寫道，首次台美經濟繁榮夥伴對話在雙方簽署備忘錄後正式啟動。未來台美將在5G、供應鏈、科技、基礎建設商機、健康安全等各領域深化合作！

據了解，今晚在開幕儀式時介紹雙方與會代表，並簽署合作備忘錄，這次雙方的對話，將會聚焦在全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈合作、投資審查、基礎建設及能源、婦女經濟賦權等議題，預計議題分享將一路進行至台灣時間21日凌晨3時。

▍視訊、實體團雙模式 台美經濟繁榮夥伴對話啟動

台美經濟繁榮夥伴對話20日晚間在台北、美國兩地同時以實體團與視訊團的模式同時展開，經濟部更新臉書訊息，指出在台美對話的開幕式由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯簽署合作備忘錄，為持續進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，以建立更深化與更全面性的經濟合作關係，奠定基礎。

經濟部表示，這場台灣與美國的經濟對話，是由經濟部次長陳正祺至華府出席會議外，台北端也由行政院政委鄧振中、經濟部部長王美花等以視訊方式出席，美方則由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿柯拉克率團出席。

同時，為了彰顯雙方政府對該項對話的支持，柯拉克次卿及鄧政委除共同見證該備忘錄的簽署外，並透過相互致函表達對簽署該項備忘錄的支持。除了簽署備忘錄外，雙方也要持續就全球健康安全、科學與科技、供應鏈重組、投資審查、基礎建設及能源、5G等議題進行討論。

台北端也由行政院政委鄧振中、經濟部部長王美花等以視訊方式出席台美經濟繁榮夥伴對話。圖／經濟部提供 台美經濟繁榮夥伴對話於美國實體團會議現場。圖／經濟部提供 1的2

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