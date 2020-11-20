劉大年：中美技術分家 趨勢不變

中美貿易戰到新冠肺炎後，美國總統川普要求企業降低在中國的製造生產規模，甚至完全撤出中國，川普用強烈手段，要求美國企業和陸資企業供應鏈脫鉤，未來大趨勢不會改變，等新總統拜登上來會更明確，拜登還是會把中國當成競爭者，供應鏈撤出中國的趨勢還是會存在。



美中競爭態勢是很清楚的趨勢，但中美在技術上還是要分家，至於怎麼做，就是等拜登上任後才會更明朗化。因此在全球供應鏈面臨重組之下，中國和美國往分離方向走，惟拜登可能不是用懲罰的方式來處理，手段可能會有不同。



至於台美想要簽署BTA，則言之過早。拜登新政府還沒上任，未來也會以內政為優先，同時美國也要看台灣對美國開放市場等承諾有沒有到位，尤其是開放美豬、美牛，蔡政府未來要跟拜登新政府多打交道。美國畢竟是講信用的政府，前朝政策繼續延續下去，後面就要跟拜登新政府多溝通交流。



與此同時，在2020馬來西亞APEC部長聲明中，再次將促進成員國發展FTAAP（亞太自由貿易區）納入，但因APEC沒有強制執行機制，執行起來較為困難。



首先，如APEC在1997年左右，推動「提前部門別自由化」（EVSL）政策，像WTO一樣調降關稅，但成員國沒有共識。失敗後，成員國不講市場開放，轉而強調多邊合作，不再討論降關稅的議題。1994年茂物目標和1997年EVSL都沒有達成，APEC就不再講自由化的事情，轉而討論解決數位落差、婦女、勞工、產業合作等多面向議題。



再者，以2018年巴布亞紐幾內亞APEC年會而言，中美角力致領袖宣言難產。今年部長宣言提到FTAAP，若台灣能藉由APEC平台加入FTAAP是最好，但受制於APEC本質不是做自由貿易協定的，且雖然部長聲明中有提到FTAAP，但成員國多達21國，要達成共識是很難的。



不過，APEC領袖會議期間會有很多雙邊活動，我領袖代表張忠謀就和美國副總統彭斯、前日本首相安倍晉三等領袖會面，台灣是會員，還是有很多參與機會，好好利用這個平台，可以扮演更多角色。（中經院區域發展研究中心主任口述，記者彭琳整理）