夾在中美之間…企業界：切割布局、調整結構

台美經濟對話登場，台商關注產業布局與結構調整。三三會理事長許勝雄與電電公會理事長李詩欽都認為，在以大陸為核心的供應鏈是既有事實下，台商未來會依據市場需求，進行第二、甚至是第三供應鏈布局與產業結構調整，也就是會深化、切割布局，而台美對話應會加重台商調整布局力度。



李詩欽指出，過去兩、三年台美投資持續增加，特別是為因應美中貿易戰，從2019年開始在陸投資台商陸續移出大陸，到美投資、或回台、或轉移至東南亞等地，也因為貿易戰的影響是長期，廠商調整與布局是會有節奏的持續進行。



李詩欽分析，台商從大陸移出的動作，主要是受到客戶、關稅成本因素，從客戶角度來看，以電電公會的會員廠而言，美國客戶的影響力比較大，因此要配合調整，而關稅成本，就美中貿易戰而言，這兩項都有關聯，因此，台商會有所調整是必然的，而台美對話或許會加重了台商調整的力度。



許勝雄指出，大陸占我出口約41％，有9萬多家台商在大陸投資，從大陸出口到美國還是有相當比例，也就是說，以大陸為核心的供應鏈是既成事實，在這樣情勢下，台商採取策略，是以全球布局為架構，出口到美國的產品會移出大陸，不論是到美國投資、回台或移到東南亞生產，進而形成第二、三供應鏈的布局與產業結構調整。



但相對以大陸市場、歐洲或其他地區為主的台商，許勝雄指出，還是會維持在大陸生產的運作與機制，因為大陸產業鏈還是比較完備、也有較好的產品競爭力，面對美中兩大市場，台商會因應不同市場而繼續做深化、切割的布局與產業結構的調整。