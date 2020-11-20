台美簽國務院級MOU 布局印太

台美經濟繁榮夥伴對話20日舉行，台美會後簽署一份合作瞭解備忘錄（MOU），台灣和美國國務院簽署的第一份MOU，成為台美常態性對話的敲門磚，也將在尖端科技與綠能產業、關鍵技術方面強化台美供應鏈合作，藉由台灣製造和美國品牌及技術合體，共同進軍及布局印太地區，形塑全新的供應鏈和新商機。



本次美方由國務院次卿柯拉克（Keith Krach）領軍，台灣由經濟部次長陳正祺率團赴華府主談，政委鄧振中、經長王美花等首長在台視訊對話，對談於21日凌晨結束後，行政院將於上午10時舉行記者會。由鄧振中、王美花、外長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處長酈英傑宣布簽署MOU內容。



官員透露，全球供應鏈重組回不去了，台美將加強供應鍵合作，半導體高階製造是台灣強項，台灣在設備、技術相當不錯，指標大廠台積電已赴美設廠，我方將爭取上、下游供應鏈串連起來，讓半導體高階製造研發留在台灣，設備賣到美國，除台積電外，帶動其他科技電子業打入美國供應鏈。



針對美方強項電動車，台灣已有19家業者已打入特斯拉供應鏈，但我方希望台美促使電動車上、下游供應鏈合作，加速台灣電動車產業發展。



台美對話分為五個場次，分別討論：全球健康安全；科學與技術；供應鏈合作；5G乾淨通道；投資審查、基礎建設及能源等議題。重頭戲供應鏈合作方面，我方將倡議四大策略性合作，包括：半導體、通訊、AI等尖端科技產業；綠能及創新產業；健康戰備產業及開發全球市場，藉由台灣製造和美國品牌及技術合體，共同進軍及布局印太地區，形塑全新的供應鏈和新商機。



5G乾淨通道方面，我五家電信商已成美5G乾淨網路夥伴聯盟一環，台美將討論如何進行網路環境測試驗證，透過美國開放網路與開放準則，打進5G網路。



另台美在基礎建設融資及市場建立合作架構，知情官員透露，財務支援方面，暫不考慮共同成立基金或以投資銀行方式進行，將透過發行公司債等管道在市場籌資，考慮由台美民間企業合資設立新南向公司、投資當地基礎建設工程。同時，為深化台美關係，將增加購買美國天然氣以分散來源。2019年我向美採購天然氣占整體比例約5％，2025年美國供應天然氣占比將提升至13％。



科學與技術方面，將討論關鍵技術如何與美國合作，及雙方大專院校合作、培育尖端人才。在全球健康安全方面，台美將探討未來在疫苗及藥物試劑等方面合作，及呼吸器、口罩、防護衣如何互補合作。