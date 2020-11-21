RCEP成軍傳產躺槍？4個Q&A看懂對台衝擊

東協十國與中國大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭五國歷經八年談判，在11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP），RCEP對台灣有什麼影響呢？

什麼是RCEP？

RCEP 的自由貿易區範圍橫跨 15 國，經濟規模近 26 兆美元，約占全球 GDP 30％，貿易總額約9.5兆美元，也近占全球 30％，涵蓋人口數量超過20億人，約全球人口的三分之一，是目前全球經濟規模最大、涵蓋人口最多的自由貿易協定。

RCEP生效後，整體關稅廢除率高達 91％，大幅提升區域內的貿易自由度。除了貨物貿易和服務貿易的關稅減免外，也涉及投資、人員移動、技術合作等非關稅的自由化。

RCEP的成員國有哪些？

包含：東協十國印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南，和中國大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭五國。

RCEP對台灣的影響是什麼？

台灣是以出口為導向的小型開放經濟體，未被包含在RCEP與 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定) 的範圍內，在區域貿易協定中恐被孤立、邊緣化。

中國大陸和東協國家是台灣前二大主要出口地區，RCEP生效後，台灣對於RCEP成員國的出口，將面臨比中國大陸、日本、南韓等競爭對手更高的貿易障礙。

台灣對RCEP成員國的出口總額約有72％免關稅，主要是積體電路、半導體等資通訊產品，受WTO資訊科技協定（ITA）及ITA擴大（ITA 2）保護；其餘面臨關稅的近30％，大多為機械、石化、鋼鐵、紡織等產品。

經濟部強調，對台灣來說，RCEP簽署最大的影響，是來自中國大陸與日本、日本與韓國兩個新建立的自由貿易關係，因為這將增加台灣產品在中、日、韓的競爭壓力。不過，台灣受關稅影響的產品如機械、石化、鋼鐵、紡織等多數產品，大陸對日、韓均排除降稅，或採十年以上逐步調降的方式，預估短期內影響不大。

政府如何因應？

行政院副院長沈榮津表示，台灣將與美國加深經貿關係，開啟經濟繁榮夥伴對話、爭取貿易暨投資架構協定（TIFA）復談，及洽簽雙邊貿易協定（BTA），才有助未來加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及各國自由貿易協定（FTA）。

經濟部長王美花指出，政府不會用補貼，但會進行研發補助，22日就會與包括鋼鐵、石化、紡織、塑膠、車輛等五大產業代表，研擬因應之道。