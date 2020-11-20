疫苗買到了！陳時中：口袋有貨 準備付訂金

近期國際包含輝瑞BNT、美國Moderna以及英國牛津大學與阿斯特捷利康合作的AZ新冠疫苗相繼傳出好消息後，衛福部長陳時中今天晚上透露，除了向covax訂購的疫苗已經有譜外，今年六、七月開始與各藥廠洽談，「其實口袋已經有一些疫苗了」，他直言，有些疫苗已經簽約，雖然還沒走完程序，但已經準備要付訂金，可以說是確認品項了。

陳時中今天晚上參加台灣弘久社會關懷協會活動，致詞時表示，最近國際好多家疫苗廠商都在宣布好消息，這都是好事，「有新聞說我們都沒買，但其實我們的口袋已經有一些了，covax也有在採購了，不論是AZ也好、賽諾菲也好。」而未來疫苗開打就是要打兩劑，也相信明年疫苗是艱鉅任務。

陳時中指出，目前前AZ、BNT、賽諾菲這三支都在covax名單當中可以提供選擇，因為台灣已經付了訂金，可以決定要選哪一支，不過，目前還沒擇定，都保留在可能性以內，「現在還無法決定因為我們也想要彈性大一點。」

除了向covax付了訂金，與廠商直接洽談部分，陳時中也說，最近「有一些疫苗已經簽約」，可以說是已經「在口袋中」，談判當中，不便講太多，但就是確定可以付訂金，並確認品項了，只是目前還沒完全走完程序，部分最近準備付訂金，至於數量，他強調，「有一定的量」，不便透露。

（ 中時新聞網 鄭郁蓁）