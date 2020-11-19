健保調漲恐破5% 單身上班族每月約多付百元

明年健保調漲？ 政院：會考量當前經濟狀況

全民健康保險會明（20）日討論明年健保費率調漲案，目前傳出5.17％、5.47％、5.52％版本。行政院秘書長兼發言人李孟諺今（19）日表示，費率調整會就健保財務健全、經濟、民生狀況做最佳化的考量。 李孟諺今日在行政院會後記者會面對媒體詢問指出

健保費率目前還在評估階段，沒有確定的預擬方向和方案，最近的會議都是針對各種可能性作評估、討論，衛福部最後會報院定奪，各項預估百分比都是未定案，都是各界的揣測方案。

李孟諺強調，目前確實還沒有一個明確定案的方向或方案，都還在廣泛徵詢相關各界意見跟討論中，最後會根據健保財務上健全需求，及社會目前經濟、民生狀況做最佳化的考量。

（工商時報 蘇秀慧）

健保費率恐破5% 單身上班族每月約多付百元

健保財務虧損，明年安全準備金將見底，健保會20日將開會討論費率。據了解，費率恐從現行4.69%一口氣突破5%大關，以2種方案推估，月薪4.2萬元單身上班族每月約增百元健保費。

健保財務連年虧損，預估最晚明年底健保虧損將突破新台幣771億元，安全準備金將低於1個月，達到調漲保費標準，全民健康保險會明天將開會討論明年的健保費率。

據了解，明年健保費率共有醫界、付費者2種方案，醫界方案為5.52%，付費者方案為5.47%，無論哪一種方案，勢必都將突破5%大關。

以一名月薪4萬2000元的單身上班族為例，目前健保費率4.69%，每月須負擔健保費為591元，若調至5.47%，每月將多繳98元；若調至5.52%，每月將多繳104元。

不過，有健保委員透露，兩版本對於付費者而言仍太高，可能會再提第3個版本，若回到2012年的5.17%，月薪4.2萬元單身勞工每月約多繳60元。

值得注意的是，根據健保署過去推估，即便明年健保費率漲破5%，安全準備金恐怕也只夠撐到2023年，最快2024年就得再次調整，一次漲到法定上限6%，甚至更高，才足以因應健保費支出。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊今天說，全民在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊下，全民生計、經濟都受影響，民間團體可以理解政府因健保虧損必須調漲保費，但也認為政府對於兒童急診資源不足、偏鄉醫療等民眾關注的問題都沒有給出交代。

劉淑瓊說，政府做為管理者，應對民眾、醫界關心的議題有所承諾，健保每一分錢都來自民眾，民眾是付錢的一方，對於如何使用卻沒有置喙餘地，時間一到就要漲價，卻不知道漲價後可以獲得什麼，值得政府深思。

（中央社）