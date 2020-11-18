分析》細述NCC的五大濫權現象

行政機關若無法依法行政，就是違法濫權。NCC處理中天新聞台換照，撇開新聞自由與民主精神不談，光是裁量中天的那把尺，及審查程序的不正義，均已跨越行政機關紅線，猶如化身立法者、檢察官加司法官綜合體，成了無限擴權的行政怪獸。

行政部門一切作為都須有所本，這個「本」就是明確依循的法律規範，但檢視NCC審查過程及否決續照理由，明顯出現五大濫權現象。

首先，NCC認為中天裁罰過多。但中天自103年取得執照後五年內裁罰僅二件，餘19件均在2020大選期間發生，這很難不與政治對立氛圍畫上等號。且21件裁罰有16件仍在行政訴訟，依《行政程序法》精神，未確定裁罰不應做為是否准予換照的衡量因素，NCC卻據此作撤照理由顯已逾越職守。

其次，NCC認為中天內控失靈，缺多元性。然若以此標準檢驗綠媒，難道不也失靈？台灣並無任何法規標準，定義內控程度及多元，怎能由NCC說了算？

第三，NCC認為中天獨立審查人制有缺漏。實情是，該制度目前全台僅中天嘗試落實，既無法規可循，更無前例可依，NCC也未給行政指導；單獨針對中天既無法理依據，更失公平。

第四，NCC在18日再暗示中天有國安疑慮，只是沒證據。《衛廣法》確有將國安列入換照考量，但是指「營運計畫」對國安影響，非新聞立場或言論。現任國安局長日前已證稱未涉國安，NCC無疑坐實濫權之名。

最嚴重的是七位鑑定人中，竟有人曾是黨產會委員與民進黨仲裁委員，神旺投資雖依《行政程序法》申請迴避，NCC卻以「非當事人」為由駁回，封鎖中天自我捍衛的法定權力。

從頭到尾，NCC只要沒有法律就自創見解，沒規定就自劃紅線，沒證據就扣人國安大帽，猶如集立法者、檢察官、司法官於一身。這場假專業之名的審照案，已寫下解嚴以來台灣新聞史最黑暗的一頁。（中時 朱真楷）