別淪「下流老人」 勞退金提撥藏3大玄機

已經沒領多少了，還常常被坑！勞退金是由雇主每月提撥工資的最少6%到勞工個人退休金專戶，但很多人不清楚，這邊的「工資」也包含加班費、獎金、津貼…..等除底薪之外的薪資，不論雇主用任何名目列報薪資，都要算在工資總和裡面去申報勞保與提撥勞退金。

勞保局指出，雇主應該按照員工每月的工資總額申報勞保投保薪資及提繳勞退金，每月工資總和的計算標準，必須符合勞動基準法中「工資」的定義，對照「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳工資分級表」規定等級的金額填報。

只要是勞工「因工作而獲得的報酬」，都應該計入「工資」的項目，但每一間公司的薪資結構不同，可能有些差異。有些公司除了底薪外，可能還有加班費、業績獎金、績效獎金、全勤獎金、不休假獎金、伙食津貼、職務津貼…等，無論薪資的名目為何，這些都要計算在內。但春節、端午節、中秋節給與的三節禮金，則是不列入工資計算。

如果入職初期的員工還不確定工資是多少，可以先與公司雙方約定薪資，或比照同一工作等級的月薪資總額來申報。現職員工在薪資變動時，可即時反映申報調整；對於每月工資不固定金額的員工，也應該要以最近3個月的平均薪資，去申報調整投保薪資及提繳勞退金。

若公司未依規定確實申報或調整員工的勞(就)保投保薪資及提繳勞退金，會影響勞工請領各項勞(就)保給付的權益，也會牽動未來領取退休金的金額；雇主被發現違法，不僅會因此受罰，還需賠償勞工所受的損失。

雇主每個月提繳的勞退金，是除了勞保年金之外的另一筆退休金流，但單靠勞保、勞退作為退休後生活的依靠，其實遠遠不足。根據調查發現，65歲老人主要的經濟來源，只有31%來自於政府的勞保與勞退給付，另外七成的退休金缺口若未補上，恐怕連維持最低生活標準都相當困難。

想要安心頤養天年，從年輕時就開始準備很重要，除了可以增加勞退自提之外，趁年輕、體況好時，補足醫療險、長照險等保單，轉嫁老年之後的醫療與照護風險，也可以透過投資型保單去累積退休一桶金，不用害怕淪為「下流老人」。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）

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