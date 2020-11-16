APEC雙部長會議 聚焦防疫

APEC雙部長會議16日晚間以視訊召開，國發會主委龔明鑫會中表示，我國於此波疫情中是全球少數經濟正成長國家之一，願在亞太防疫做更多貢獻。政委鄧振中也表示，台灣支持開放的多邊貿易體系，並建議循以人為本精神展開下一階段貿易自由化。APEC將於會後發布部長級聲明。

亞太經合會（APEC）年度部長會議及峰會於本周舉行，受疫情影響，今年首次以視訊方式進行，代表我國出席雙部長會議的龔明鑫、鄧振中16日召開記者會表示將把握機會於會中分享我國抗疫優異表現。

龔明鑫說，他將在會中分享三點：（一）台灣因防疫、紓困及振興做的不錯，因此成為全球少數正成長的國家之一；（二）我國長久以來在資通訊、醫療一直具有優勢，未來願意在防疫及數位健康上對亞太地區做出更多貢獻；（三）繼續支持「拉賽雷納婦女包容性成長路徑圖」，給予婦女在職場上協助。

鄧振中表示，APEC自1994年發表「茂物宣言」展開自由化以來已有25年歷史，未來APEC自由化方向是什麼？我方將提三點建言，包括以人為本來思考貿易投資自由化、運用數位科技來改善人類生活，及秉持自由開放精神來支持多邊貿易體系。

今年APEC會議主辦國馬來西亞設定主題是「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來」，於部會會議結束後循例將發布部長級聲明，強調APEC合作抗疫努力與決心，以及APEC於貿易暨投資、數位經濟及科技、結構改革、經濟與技術合作等層面之合作共識。

知情官員說，1994年提出「茂物目標」於今年到期，今年會議盼提出「APEC後2020願景」，據悉，將以馬來西亞首都吉隆坡來命名為「吉隆坡目標」，主要擴大APEC格局達三項目標：「貿易和投資」、「創新和數位化」、「強韌、永續、安全、平衡、包容、成長」。

今年APEC新重點為合作防疫，我方提出建議納入部長宣言、且各國都有共識文字包括：一、促進防疫重要物資和人的流通；二、數位防疫功能；三、照顧疫情中的婦女、老人、兒童等弱勢。