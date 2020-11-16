陳正祺率團赴美 出席台美經濟對話

經濟部次長陳正祺16日率團赴美國，代表台灣出席11月20日「第一屆台美經濟繁榮夥伴對話」，他強調，這是政府與政府之間的對話，不會因政權交替而改變，也期待這項對話明年再繼續下去。



經長王美花也說，首屆台美經濟繁榮夥伴對話在台灣時間20日晚間9時召開，全程不對外開放，預料會議至少超過3小時，21日凌晨才會結束。



陳正祺表示，這次赴美討論包括全球衛生醫療合作、科學研究與技術合作、5G安全網、供應鏈合作、能源、機械投資合作、及經濟婦權等議題，這次題目很廣泛，具有宏觀視野，兩國將可透過對話建立經濟合作夥伴關係，強化雙方在經濟繁榮的合作。對話後台美將簽署一份高層次的台美經濟合作機制性瞭解備忘錄（MOU）。



至於是否會觸及「萊豬」議題，陳正祺強調，這部分不在這次討論。他說，這次對話是政府對政府，不論政黨輪替都不會中斷，且台美對話獲得國會跨黨派支持、也獲得產業等跨界支持，期待對話明年可以再繼續下去。



首屆台美「經濟繁榮夥伴對話」20日在華府登場，據了解，鞏固供應鏈議題將由我方主談，經貿官員透露，台美將強化供應鏈重組，特別是在資通訊和醫療領域，確保供應鏈安全，並在理念相近優先區域合作強化供應鏈的韌性。



而台美理念相近優先區域指的是，印度、東協，及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等，台美在這些區域合作強化供應鏈韌性，並可兼顧台灣新南向政策，及美國的印太戰略。



行政院定調台美供應鏈合作，將從最具互補性、最有利部分優先推動。包括四大面向：半導體、通訊、AI等尖端科技產業；綠能及創新產業、健康戰備產業及開發全球市場，台美間可透過貿易或彼此投資，建立戰略夥伴關係，追求雙方各自希望達成目標。