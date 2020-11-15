APEC展新局 催生吉隆坡目標

2020年馬來西亞APEC年會正在舉行中，由於「茂物目標」到期，大會將提出「吉隆坡目標」做為未來10到20年APEC願景，並關注防疫、數位創新、永續發展等議題。

因疫情影響，馬來西亞APEC會議改以視訊進行，13日進行資深官員會議，討論本屆會議工作內容，16日晚間8點舉行APEC部長級年會，我方由政委鄧振中、國發會主委龔明鑫與會，16日上午將舉行雙部長會前記者會。

17日登場是企業諮詢委員會（ABAC），我方由宏碁董事長陳俊聖、台哥大總經理林之晨，及廣達電腦技術長張嘉淵出席，分享台灣在資通訊領域發展。19日企業領袖對話則由政委唐鳳發表演說。重頭戲是20日晚間經濟領袖會議，由台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文，在總統府內參與視訊會議。

今年APEC年會有重要任務，就是提出「APEC後2020願景」，取代2020年到期的「茂物目標」。茂物目標於1994年提出，目標讓發展中成員國在2020年實現貿易和投資自由化，但屢遭推遲並未實現。

據了解，APEC成員國資深官員正積極研商「APEC後2020願景」文字內容，標題可能稱為「吉隆坡目標」，將擴大APEC格局，主要有三項目標：「貿易和投資」、「創新和數位化」、「強韌、永續、安全、平衡、包容、成長」。

今年APEC另一重點，就是合作防疫，我方提出建議納入部長宣言當中，各國都有共識文字包括：一、促進防疫重要物資和人的流通；二、數位防疫功能；三、照顧疫情中的婦女、老人、兒童等弱勢。

國貿局副局長劉志宏補充，今年新議題是因應疫情，主辦國馬來西亞提出一項計畫，就是建立資訊平台，讓各會員把防疫相關措施放在平台相互交流、促進合作，讓各國交換防疫經驗。

至於亞太自由貿易區（ FTAAP），劉志宏說，今年應向領袖提出具體報告，說明下一步如何進行大型區域協定整合。他說，CPTPP、RCEP等都是部分APEC會員國參與的區域協定，未來期待較大型整合，例如APEC自成一個自由貿易區，對台灣會是很好的機會。