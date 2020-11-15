避免邊緣化 鄧振中：力爭加入CPTPP

RCEP協定15日簽署形成，行政院政委鄧振中15日表示，CPTPP全面免關稅比RCEP標準更高，台灣正爭取主要會員國支持加入，以降低RCEP衝擊。

鄧振中指出，針對主要成員國參與RCEP的價值意義，是搶食中國以外的印度龐大市場，主因印度人口多，貿易障礙較大，且未參加任何自由貿易協定，但印度去年做出不參加重大決定，對RCEP成形價值打折扣。

至於對台灣衝擊多大？鄧振中表示，台灣最強優勢在資通訊產品，市場及競爭力愈來愈大，台灣與RCEP參與國貿易額7成高科技產品為零關稅，其他約3成貨品項目可能有衝擊，但仍可以產業轉型因應調適，俟各國降稅期程明朗化，政府會針對個別高關稅貨品量身打造強化輔導作為。

鄧振中強調，CPTPP比RCEP企圖心更高，很多產品調適期一過全面降為零關稅，是高標準協定。但CPTPP迄今無新會員入會程序，台灣、英國及泰國均有興趣加入，我正針對主要成員國逐一展開遊說、尋求支持，並積極修改法規制度，開放市場，展現爭取加入CPTPP強大決心。

國安人士表示，台灣不可能用北京當局支持香港加入RCEP的模式，因此未積極申請加入RCEP，並未遊說任何成員國，除非以獨立關稅經濟體加入才有可能性。

經貿官員說，新冠疫情迫使各國思考重組供應鏈分工生產配置，加入CPTPP將為台灣出口爭取維持供應鏈地位，不至於被邊緣化，且我與CPTPP成員國經貿關係緊密，11國占我國總出口1/5以上，尤其日本、新加坡、馬來西亞及越南是我國前十大貿易夥伴。