工商大老籲 台應積極參與區域經濟整合

RCEP超級經濟圈成軍，台灣卻排除在外，將讓塑化、鋼鐵、紡織等相關傳統產業，面臨關稅不平等的競爭壓力。產業界大老呼籲，政府應更積極參與區域經濟整合，即使短期無法加入RCEP，也應試著與個別國家簽定ECA，突破RCEP障礙，協助化解台灣產業在全球所遭受不平等關稅貿易障礙。

現行台灣石化品出口到大陸或東南亞，平均關稅大約6.5％，日本、南韓都比台灣低，如今原本沒有自由貿易協定（FTA）的中日韓，彼此也有降稅優惠待遇，只有台灣不在其中，台灣石化業競爭力勢必受影響。

王文淵：RECP不利與他國競爭

台塑企業總裁、工業總會理事長的王文淵認為，受市況供過於求及疫情影響，加上美中衝突未歇，塑化業持續面臨嚴峻挑戰，加上台灣尚未加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），隨著RCEP完成簽署，將使台灣面臨更多國際自由貿易關稅不平等對待，處於與他國不利的競爭地位。

翁朝棟：鋼鐵外銷恐承壓

中鋼董事長翁朝棟認為，目前台灣和大陸之間仍有ECFA的貿易保障，但日、韓簽署RECP後，以後兩國銷往大陸的鋼品可完全免關稅，將對台灣形成競爭壓力。

翁朝棟表示，中鋼早在越南、馬來西亞、印度布局，包括建立中鋼越南冷軋廠、投資河靜一貫作業煉鋼廠、中鋼馬來西亞廠、印度電磁鋼片廠，將善用這些生產基地原產地證明優勢，統籌集團的產銷通路，避開關稅障礙，同時從這些生產基地做好產銷規劃、調配供料，降低衝擊。但部份鋼品仍需自台灣中鋼、中龍等廠供料，還是有一些衝擊。

中鋼因有上述生產基地，相對的衝擊比較小，下游的燁輝、盛餘等相關鋼廠，目前在東協國家仍無設廠，未來恐面臨關稅競爭壓力。

東協是台灣重要市場，日本、南韓則是競爭者，當RCEP成員國間享有關稅優惠、免關稅時，對台灣產業衝擊相當大。以台塑化為例，越南、南韓FTA生效後，越南給予汽柴油優惠關稅，但台灣銷往越南仍要課徵20％高關稅，台塑化因而放棄越南市場，轉往澳洲、新加坡等地。

台塑董事長林健男曾示警表示，全球貿易保護主義高漲，CPTPP及RCEP分別占台灣貿易總額25％及59％，卻因台灣都被排除在外，非常不利產業競爭與發展。

工總兩位副理事長林明儒、詹正田異口同聲指出，台灣若一直排除在外，台灣產業出口競爭力必然會受到衝擊，並同聲建議政府應更積極參與區域經濟整合，即使短期無法加入RCEP，也應試著與個別國家簽定ECA，突破RCEP障礙，或以各國突破方式融入區域經濟整合。

林明儒同時是豐興鋼鐵董事長。他直言，目前東協對鋼鐵產品是依產業類別不同課徵5至10％關稅，RCEP成形後，被排除在外的台灣鋼鐵業因為多出5％、10％的關稅障礙，影響自然會大。

詹正田：紡織業早布局 免驚

剛卸下紡拓會董事長的詹正田，則是對國內紡織產業早已在東南亞布局投資較樂觀，有的是應品牌客戶要求到東南亞國家投資，更多的是因應RCEP而布局，因此RCEP的成軍，對紡織業的影響不大，台商應變能力是很強的。