RCEP成形 國發會：台灣產業早已超前部署

國發會15日針對RCEP成形表示，鑒於東協已與中國、韓國、日本、紐澳各別簽署「東協加一」雙邊自由貿易協定(FTA)，中韓FTA亦於2015年生效，各國在東協或中國市場的關稅優勢本來就存在，並非RCEP生效後才發生，台灣產業為因應衝擊，早已透過投資布局及產業調整超前部署，且調適得不錯，如今RCEP雖成型，對我國可能帶來部分額外衝擊，但有信心化解。

歷經8年談判，「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)的15個成員國於15日舉行視訊領袖峰會完成協定簽署。

國發會表示，因RCEP協定談判歷時甚久，在此過程中台灣產業早已超前部署，透過投資布局、產業鏈調整至東協國家，以因應進入東協市場面臨關稅問題。

此外，我國對RCEP出口產品中約6成為積體電路、半導體等資通訊產品，受WTO資訊科技協定(ITA)及ITA擴大(ITA 2)保護，相關產品皆已降至零關稅，加上部分RCEP成員國為強化本身競爭力所採取自主降稅，整體而言，我國產品輸出RCEP成員國享零關稅的比例已逾7成。

國發會強調，鑒於近兩年美中貿易戰、科技戰，加上今年新冠肺炎衝擊全球經濟，造成全球供應鏈面臨重組態勢，為避免供應鏈過度依賴特定國家所產生的高度風險，各國已就既有供應鏈網路安全及相關領域合作積極布局。

另外，隨著數位經濟時代來臨，未來貿易型態也將隨之改變，如智慧醫療與智慧城市等新興產業將快速蓬勃發展，而其產業出口模式會著重於「整體解決方案」(total solution)輸出，與傳統貨品輸出模式有別。因此，未來跨國貿易型態與條件，供應鏈合作關係與數位發展能力的關鍵性將超越關稅。我國針對全球供應鏈發展新趨勢以及數位經濟發展領域已超前部署，國發會認為，足以因應RCEP簽署可能帶來的關稅衝擊。

國發會說，貿易協定或區域整合，所涵蓋層面不僅僅關稅議題，也會做好準備隨時與世界各國洽談貿易協定或加入區域整合。