RCEP簽署 鄧振中3點分析對台影響有限

RCEP今天簽署完成，行政院政務委員鄧振中表示，RCEP最終關稅稅率不全都是零，是自由化程度不高的自由貿易區，而且RCEP成員國很多都已經是互有自由貿易協定國家，市場競合變動不大，加上印度退出影響等3大因素，都讓RCEP效益大打折扣。

歷經8年磋商，亞太15國今天在東南亞國協峰會簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），一個涵蓋東協10國、中國及日韓紐澳等5國的全球最大自貿區就此誕生，關稅廢除率達91%。

經濟部長王美花下午受訪時說明，東協會員國與日本、韓國、紐西蘭、澳洲等國本來就簽有自由貿易協定（FTA），儘管RCEP成形，整體自由化程度仍是不高的，就目前了解，RCEP降稅幅度也沒有太多，期程為10年至20年，需要一段時間才能顯現RCEP所造成的影響力。

各界憂心台灣產業將被邊緣化，不過，鄧振中認為對台灣影響有限，他提出三大論點，首先，RCEP協議中，很多產品項目的最終關稅稅率目標不是零，不像跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）中，日本承諾98%降稅項目的最終關稅目標是全部降至零，而非部分零關稅，顯示CPTPP的自由化程度比RCEP高。

其次，RCEP本身自由貿易協定存在很多年，包括東協加一、東協加三等，中日、日韓分別沒有簽FTA，彼此之間的競爭態勢是否因為RCEP成形而改變，以及對台商的影響為何，都是RCEP要觀察的重點。

第三，雖然日本等成員國積極勸進，但印度還是以顧及本土產業發展為由，宣布退出RCEP簽署，鄧振中認為，由於印度跟RCEP成員國幾乎沒有FTA，印度沒有加入，讓RCEP效益大打折扣。

此外，鄧振中說，台灣出口到RCEP國家有7成是零關稅的資通訊產品，雖然有3成比重的機械、鋼鐵、紡織會受到影響，但衝擊應該不至於太大。

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