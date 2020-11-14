東洋：與政府未簽保密協定 與BNT有簽

東洋代理BNT新冠疫苗破局風波持續上演，針對媒體報導「指揮中心一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已。」東洋14日晚間再聲明表示，與政府並未簽有保密協定，但與BNT確實簽有保密協定，並依約定未曾揭露相關商業內容及模式。

東洋表示，今年九月上旬與衛福部接洽並確認可否進行BNT疫苗引進事宜，在取得衛福部初步同意之後，隨即開始與衛福部相關單位就冷鏈物流、倉儲、採購數量、交貨時程、是否開放自費等問題交換意見。然而嗣後，衛福部提出，要確認台灣東洋確實代表BNT，必須提供授權書才能繼續商談。

為利後續洽談程序順利進行，東洋旋即與BNT溝通，希望能先開具授權書並承諾對台灣一定的供貨數量，以備我國政府評估。此主張獲BNT同意後，東洋隨即取得「有條件授權」，在授權期間代表BNT與政府進行洽商。在取得「有條件授權」前，東洋並無對外公開說明之必要。

東洋指出，該公司是上櫃公司，依據櫃買中心對「有價證券上櫃公司重大訊息查證暨公開處理程序」第四條第十款規定「重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫、互不競爭承諾或重要契約之簽訂、變更、終止或解除、改變業務計劃之重要內容，完成新產品開發或試驗之產品已開發成功且正式進入量產階段，或新產品、新技術之開發進度有重大進展，對公司財務或業務有重大影響者」皆需發布重訊。

因此，東洋在取得「有條件授權」之後即依照相關法令及程序發布重訊，對外公開說明，並於其他應敘明事項說明本案的不確定性。