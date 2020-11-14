新冠肺炎惹的禍！今年新生嬰兒數不到17萬

2020年我國新生嬰兒數量，將低於17萬人次，甚至可能低於2010年虎年16.6萬人的紀錄。當時虎年出生嬰兒少，這群兒童現在都在上小學，直接影響學校招生數量。

今年因新冠肺炎疫情影響，上半年不得舉行大型活動，因此結婚數量大幅降低。1到10月份，只有9萬6,878對新人結婚，與過去每年約15萬對新人結婚相較，是非常低的數字。

而台灣民眾在觀念上，要先結婚、再生小孩，因此若是結婚對數降低，就會影響隔年嬰兒的出生數量。

最好的例子就是2009年金融海嘯，許多公司放無薪假，民眾不敢結婚，當年結婚對數僅為11萬7,099對。結婚對數下降，加上隔年2010年又是虎年，導致當年新生兒僅有16.6萬人。

台灣人口已經出現警訊，今年死亡人數將正式超過新生兒人數，人口正式進入負成長的時代。

今年1到10月份，僅有13萬3,046名新生兒，若是以去年底11月、12月單月有1.5萬名新生兒來計算，今年新生兒總數仍將低於17萬人。

2019年上半年其實已經出現人口負成長的跡象，人口自然增加率出現負值，但到了年底，特別是12月，新生嬰兒人數增加得比預期還要多，讓全年人口自然增加率仍然維持正值。

今年1到10月的自然增加率，為負的1萬0,761人，人口出生與死亡線條正式出現死亡交叉。

另外，過去還有外籍配偶、移民等社會增加，來彌補自然增加的不足。但今年新冠肺炎影響全球交通下，1到10月社會增加為負的2萬5,889人，人口出現淨移出的狀況。

今年外配結婚數量為5,786對，遠低於近幾年每年約1萬對的數字，更將進一步減少明年新生兒的數量。

在後疫情時代，政府必須正視少子化的問題，應提出更多鼓勵結婚、生育的政策，讓台灣人口結構更健康。