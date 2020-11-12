王美花：工業國際合作超前部署

供應鏈重組已成不可逆轉趨勢！經長王美花12日表示，我國產業透過三大投資方案回台布局，就算面對疫情逆境，10月出口額創下歷年單月最佳成績，未來必須透過工業國際合作，讓企業在當地深蹲打好基礎，期待未來經濟復甦後，能高高跳起，現在就是超前部署，與國際合作夥伴深化合作的最佳時機。

王美花昨日出席「工業國際合作成果發表會」活動時指出，過去我國在新南向國家長期耕耘，現在雖因疫情無法前往，讓企業投資腳步變慢，令企業擔心，影響投資布局。但前幾年已在新南向扎下基礎，實質產業合作讓新南向國家重新認識台灣，很多企業及各國政府都希望和台灣進一步緊密結合。

王美花表示，在疫情期間，台灣是在全球少數被外媒形容「丟包」的國家，第三季GDP成長高達3.3％，10月出口額達322億美元，創歷年單月最高，從8、9、10月一連三個月超越300億美元，顯示這幾年壯大產業成果顯現，電子資通訊產業生態鏈愈來愈廣、群聚效果愈來愈好，讓台灣成為值得信賴的夥伴關係。

美中貿易戰後，產業需多元布局，王美花說，三大投資方案十分成功，經濟部比較台商回台投資方案與102年類似的方案執行成果好很多，這次政府執行力道及深度更大，廠商回台熱度及帶起的供應鏈力度及廣度也是歷來罕見，顯示具有分散布局需求及效果。

王美花強調，產業想壯大自己，仍需在歐美，尤其新南向，擴大產業布局，因此在新南向國家推進產業的合作非常重要，產業赴新南向也需政府推一把，經濟部採群聚方式及召開產業合作論壇，動用很多資源，協助中小企業赴新南向布局。

全球因疫情供應鏈快速解構及重組，企業在全球布局生產基地時，王美花說，政府會結合國際級顧問公司能量，提供評估服務協助企業排除投資經營障礙，除稅務考量外，尚須考慮當地國家基礎建設、政經環境、產業鏈、勞工與當地市場等因素，這些都會有專人協助。

此外，中經院經濟法制研究中心副主任顏慧欣說，今年受到疫情影響，全球經濟受挫，美國經濟已有反彈，但尚未達復甦階段，僅有台灣經濟保1。在後疫情時代，低接觸經濟將更加活絡，而台灣醫衛軟實力能量及防疫經驗，是掌握「後疫情時代」契機重要基礎，產業應掌握新南向國家因應疫情的法規變動，經營新南向市場。

資策會國際處表示，未來在政府的支持下，資策會將持續和業界一起努力，也會將相關政策和計畫串聯起來，整合政府和民間的資源，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。

菲律賓祭租稅優惠 吸引電子業設廠

工總及國經協會與菲律賓商工總會攜手，12日在台北舉行「2020台菲產業鏈結高峰論壇」，聚焦智慧園區、智慧機械、資訊電子及創新應用等領域，進行具體合作項目討論，同時針對產業用紡織品及AI數位教育，雙方簽署合作備忘錄，盼為台菲產業創造實質經貿利益。

這場論壇，以「台菲攜手合作重返復甦」為主題，採線上、實體同步舉行，探討後疫情時代新契機與合作模式。經濟部政次陳正祺受邀以視訊致詞表示，菲律賓是台灣第14大貿易夥伴，2019年台菲貿易總額達82.47億美元，菲國也是台灣第10大出口市場，2017年台菲簽署更新《台菲投資保障協定》（BIA），強化產業投資信心，近三年台灣對菲投資更達1億美元以上。

經濟部表示，新冠肺炎期間，國外製造商面對出口禁令無法出貨到菲國，台商美德醫療集團、新金寶集團及松玥開發建設發揮Taiwan Can Help精神，協助菲國政府共同抗疫。

另菲國疫情期間新成立個人防護設備（PPE）協會（簡稱CPMP），在論壇與台灣產業用紡織品協會簽署合作備忘錄，雙方針對產業用紡織品相關技術及產品進行交流合作。而台灣教學科技領導品牌網奕資訊科技也宣布與菲律賓民答那峨島學校合作，協助當地建立AI智慧教研中心，共創台菲數位教育產業發展與交流。會中，台灣的慧誠智醫介紹多項IOT智慧醫療軟硬體、敦謙國際亦針對AI智能旅館解決方案進行分享。

資策會國際處表示，台菲過去三年透過論壇交流，共簽署21項產業合作備忘錄，成果包含藉由蘇比克灣TIPO工業園區開發，吸引台灣企業赴菲律賓投資，將帶動當地約10億美元設備投資，及協助菲國創造3到5萬個就業機會，並藉機械產業交流，有效提升菲律賓工具機產業能量。

菲律賓推動「包容性創新產業策略」，對電機、電子等領域提供租稅減免等多項優惠，吸引投資，台灣資訊電子業及電力設備等產業，均積極前往菲國新設廠或擴展生產線。