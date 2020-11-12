台美經濟對話說定了 王美花證實有望簽MOU

首屆台美經濟繁榮夥伴對話20日登場，有望簽署合作瞭解備忘錄（MOU）。不過，經濟部長王美花今天說，簽署內容要視對談成果而定，並強調對話所帶來的效益，都是要「談了才知道」。

外交部長吳釗燮上午在立法院指出，台美雙方正密切磋商，對話後可望簽署一份MOU。王美花下午出席「創新布局 贏向國際 工業國際合作發表會」，會後接受媒體訪問。她說，對話要達成何種成果或是簽署什麼MOU，「一切都要談了才知道」。

王美花重申，防疫期間，對話部分採用視訊會議進行，但還有很多議題必須面對面溝通，才會由經濟部次長陳正祺率團赴美。

首屆台美經濟繁榮夥伴對話以實體與視訊形式在20日登場，經濟部次長陳正祺、工業局副局長楊志清、國貿局副局長劉志宏等七人將組團前往華府，王美花與行政院政務委員鄧振中則在台北跨海視訊。

根據規劃，對話將聚焦全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網路、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題。

（中央社）

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