政院拍板 1.3萬外國人下周起可領三倍券

拚感恩節、聖誕節買氣，行政院會今（12）日拍板新增振興三倍券發放對象，凡持有永久居留證、外交官員證者，11月16日起得領取，預估1.3萬餘人受益。

振興三倍券自7月15日開放領券以來，已近九成七領取或綁定數位工具，領取剩一個多月時間，預估紙本券尚有剩餘，蘇揆裁示為表達對長期居住在台、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，新增振興三倍券的領用對象。

經濟部表示，本次三倍券新增發放對象，其中持有效永久居留證者，為連續在台居住滿五年、或具有特殊貢獻人士、或屬高端專業人才、或為無私奉獻服務台灣人民的神職人員等，對台灣對這塊土地有深厚的感情及認同感，自11月16日起可在全國各地郵局領取紙本三倍券或綁定數位工具。

至於持有外交官員證者，經濟部指出，考量台灣外交處境艱難，為讓三倍券「溫暖」的原則，擴及在台外交使節等，感受台灣的溫暖及人情味，加深對台的認同感及增進外交情誼，因此也列為三倍券新增的發放對象，由外交部統一協助發放。

截至11月11日止，領取振興三倍券紙本券者近2,118萬人，數位綁定約180萬人，領取紙本及數位綁定近2,300萬人，已近九成七國人領用。

經濟部指出，零售業營業額於7月終止連續五個月負成長後，8、9月均創下歷年同月新高；餐飲業營業額9月份也創下歷年同月新高。

蘇揆說，行政院在感恩節、聖誕節前夕，以此表達對他們的感謝，也邀請他們共同來參與今年最重要的刺激消費政策，讓他們一方面能領到這份設計精美的小禮物，一方面也共襄盛舉、帶動消費，這也是展現台灣是一個充滿濃厚人情味，溫暖而友善的國家。

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