台美經濟對話 20日登場

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」將於11月20日在華府及台北兩地以實體結合線上方式舉行。總統蔡英文表示，這次會議在台北和華府同時展開，能源與基礎建設是其中重要議題，這不僅象徵台美關係進步，也證明「國際盃」不是紙上談兵，更是著手投入的現在進行式。



台美雙方11日同步宣布，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日舉行，我方由經濟部政次陳正祺率小型代表團赴華府與美方進行實體會議，主要成員包括工業局副局長楊志清、國貿局副局長劉志宏、投資處等相關官員出席，總計不超過十人。實體團的行程由駐美代表蕭美琴規劃，預計會進行貿易拜訪。



經長王美花將與行政院政委鄧振、科技部長吳政忠及國發會等官員，在國內以視訊方式同步參與。美方則由國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）主談。



針對美國國務卿蓬佩奧宣布台美經濟繁榮夥伴對話將舉行，大陸外交部發言人汪文斌11日在例行記者會上回應，中方一貫堅決反對美台官方往來，要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣進行任何形式官方往來與接觸，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以免對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。



蔡英文則表示，台灣將和美國政府，針對全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。這是台美關係重大里程碑，彰顯出雙方在全球經濟戰略夥伴關係下，將會結合彼此的優勢，進行更緊密、更廣泛的合作。



蘇揆11日表示，台美經貿互動達2.43兆元，美對台投資也達7,000多億元，雙方有必要加強合作。



AIT指出，本次對話將討論美台強健經濟關係中重要的議題，包括：鞏固供應鏈、乾淨網路及5G安全、半導體、基礎建設開發、投資審查、婦女經濟賦權、衛生安全，及科學科技合作等八大議題，美國在台協會處長酈英傑將在台北以視訊方式同步參與。