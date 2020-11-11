紓困衝擊 10月稅收大減三成

雖有台股、房市交投熱絡動能，但我國今年紓困政策仍影響稅收，10月全國總稅收為1,712億元、年減30.6％，以營所稅年減750億元為主要原因。另10月證交稅收為99億元，因10月連假及觀望美總統大選結果，台股成交量下滑，終止連五個月破百億元規模。



財政部指出，全年總稅收受紓困政策與疫情影響甚鉅，估計將年減1,000億元，恐將創近十年首度負成長，但減幅較上半年預期的1,200億元已有所收斂。



財政部11日公布10月稅收統計，統計處副處長陳玉豐指出，今年股市交易熱絡，11日盤中突破1萬3,200點再刷新歷史新高，證交稅成今年最強稅目，前十月證交稅1,169億元，續創同期新高，較去年同期成長59.5％，稅收年增436億元表現最亮眼，預估今年全年證交稅有機會突破2007年歷史高點，創下新紀錄。



惟單月表現，10月證交稅99億元，年增14.1％，較6～9月80.5％～111.6％不等增幅大為收斂不少。由於10月遇中秋、國慶連假，交易天數少，加上美國總統大選變數，因此終止連五個月破百億，但交易量仍遠高於去年同期，10月平均每日成交值2,064億元，去年同月為1,574 億元。



10月稅收衰退關鍵來自財政部紓困措施，受疫情影響企業免申報暫繳，原本每年企業9月需申報暫繳、繳納半數營所稅款，隔年報稅再申報剩下半數稅款，暫繳稅款多半在10月入帳，但今年因紓困政策，可延至明年五月一併繳交營所稅款之故，導致暫繳稅收縮水，連帶讓10月營所稅下滑至845億元、年減47％。



至於10月綜所稅為315億元、年增0.7％，為持平態勢，主要是扣繳稅款減少與報稅季綜所稅額增加等交互影響。而10月營業稅收受到進口稅額減少、營業人又有大額退稅影響，其稅收為負84億元，較去年同月（負63億元）衰退21億元。



另10月貨物稅收為151億元、年增1.2％，微幅成長關鍵是原油價格小幅回升，10月油氣類貨物稅年增15％、稅收增加11億元，抵銷了車輛貨物稅年減15％、稅收減少10億元的情況。而10月土增稅為103億元、年增12.9％，和證交稅同為少數成長稅目。



前十月累計全國總稅收為2兆64億元，年減5.2％，其中以營所稅年減1,709億元、貨物稅年減74億元最多。除證交稅前十月累計成長近六成，營業稅收3,451億元、年增率達3.5％，稅收增加117億元。估計營業稅、證交稅、牌照稅、菸酒稅全年稅收可望再創新高。