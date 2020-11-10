張忠謀 四度擔任APEC領袖代表

2020年馬來西亞APEC經濟領袖會議，將於11月20日晚間以視訊方式舉行，總統蔡英文10日宣布，今年仍委由台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖代表，第四度參與APEC領袖會議。張忠謀表示，疫情後將是數位科技非常有影響力的世界，台灣有充分經驗和實力可以貢獻給APEC國家，也能為台灣贏來支持。

蔡英文表示，這是她第三次委由張忠謀擔任領袖代表出席APEC會議，今年正值全球供應鏈重整關鍵時刻，政府再次借重張忠謀經驗，將台灣對區域發展貢獻，及對未來規劃和建言，清楚傳達給所有APEC成員，是最適當選擇，也非常具有意義。

蔡英文交付張忠謀和其他團員二大任務：第一、再次宣示台灣願意在全球防疫上做出更多的貢獻，同時也讓國際社會了解台灣所做出的努力；台灣也願意與各國共同努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。第二、希望代表國能夠達成加強台灣跟各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位的任務。

蔡英文強調，面對全球供應鏈重組時刻，台灣要能拓展供應鏈上中下游的國際鏈結，也要讓台灣透過貢獻高科技產業實力，共同促成亞太地區的優質成長。同時，台灣也要持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，協助台灣企業進行多元全球布局，透過和重要夥伴國家合作，結合彼此不同優勢，共創雙贏。

張忠謀致詞說，在疫情這麼嚴重時刻，還能開這個會議，表示數位科技在未來的地位。這次APEC主題是如何控制疫情、在疫情下發展經濟，及疫情後展望，疫情後就是數位科技非常有影響力的世界。

APEC團員除領袖代表張忠謀外，還有政委鄧振中、國發會主委龔明鑫。今年APEC企業諮詢委員會代表，分別為宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨，以及廣達電腦技術長張嘉淵。政委唐鳳也受馬國企業界邀請，參與線上企業領袖對話，以「開放的回應、開放的復甦」為題，說明我國如何透過開放政府、社會創新，提升經濟韌性，加速疫後復甦。