健保費率將討論 消基會籲凍漲或緩升

衛福部預訂20日開會討論健保費率調漲案，消基會10日召開記者會指出，依照衛福部規劃方案，健保費率將從目前的4.69％上漲至5.52％或5.55％，漲幅高達17.7％或18.34％，呼籲凍漲或緩升。若以一般企業受僱者月投保金額約4萬元、費率調至5.55％計算，每月要比現在多付近百元，一年多付逾千元。

健保財務連年虧損，預估最晚明年底健保虧損將突破新台幣771億元，安全準備金低於一個月，達到調漲保費標準，衛福部20日將開會討論明年的健保費率。

按照健保署資料，今年8月第一類至第三類被保險人平均投保金額3萬9,244元，若一般企業受僱者以月投保金額40,100元為例，目前自行負擔比例30％計算，每月自付健保費約564元，若調整到5.52％，每月繳費626元，增加62元；若調整到5.55％，每月繳費變成662元，增加98元，一年就要1,174元。

消基會建議，應該調整到先前曾經有過的費率4.91％或5.17％，對於民眾的衝擊較小。若在同樣的舉例情境下，以4.91％、5.17％計算，每月繳費591元、622元，等於要多付27元、58元，幅度明顯較5.52％、5.52％少。

消基會表示，今年上半年台灣面臨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的嚴峻考驗，政府不能只考慮用調升健保費率方式來解決健保財務危機，而是應全面檢討、改革目前健保制度存在的問題。

消基會副董事長吳榮達指出，法律規定政府負擔不能低於36％，但這只是下限，意即政府負擔可以比36％還要多，呼籲政府應多體恤人民，多負擔一些、減輕健保費用調漲壓力。

吳榮達說，依照健保署規劃方案，健保保險費率將從目前的4.69％上漲至5.52％或5.55％，漲幅相當驚人，若健保真的非漲不可，也只應回到4.91％或5.17％，也就是調降前的原費率，降低健保保費調漲對民眾及企業界的衝擊。

衛福部社會保險司官員表示，健保費率原則上由健保會決定，預計11月20日開會討論後，會將結果送到衛福部、行政院核定後實施，而消基會副董事長吳榮達也是健保會委員，一定清楚收支平衡的機制，並可參與討論，衛福部會尊重健保會的決議。