勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

基本工資明年起將調升至新台幣2萬4,000元，勞動部公告修正勞工保險投保薪資分級表，預估影響勞保288萬人、就保107萬人、每年可望分別增加7.2億及2,000多萬保費收入。

配合基本工資明年元旦起月薪將調升至2萬4,000元，勞動部11月5日公告修正「勞工保險投保薪資分級表」，明年1月1日正式上路。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動保險司司長白麗真在會中表示，雇主僱用勞工，不論是全時工作者或部分時間工作者，都應依規定為其辦理參加勞工保險及就業保險，雇主除應依法為勞工辦理加保外，也須按其月薪資總額，依勞工保險投保薪資分級表規定，確實申報勞工的月投保薪資。

白麗真表示，勞保分級表配合基本工資調升修正，將現行月投保薪資第1級2萬3,800元，修正為2萬4,000元，修正後在勞保部分約有288萬人會被調高投保薪資，就保約有107萬人。

在保費收入部分，勞保基金預計每年增加7.2億元、就保約2,000多萬元，在每年保費支出部分，勞保預估增加1.3億元、就保約1,000多萬元。

除了勞保分級表示，勞動部也在5日公告修正「勞工退休金月提繳分級表」，預估勞退基金每年增加1億6,000多萬元，約影響115萬人。