中捷16日起試營運 「獅后」盧秀燕喊免費搭

願賭服輸的台中市長盧秀燕10日戴獅子頭跑行程，萌樣讓許多人會心一笑。她一早主持市政會議宣布台中捷運綠線獲交通部營運許可，將自11月16日起試營運一個月，12月19日正式通車。

盧秀燕因為中信兄弟隊在職棒總冠軍賽中輸球，10日履行與副總統賴清德的打賭承諾，戴上獅子頭跑行程一天，盧秀燕上午以戴獅子頭裝扮現身市政會議，大家看到盧秀燕的萌樣，都忍不住會心一笑，而盧秀燕也說，既然打賭輸了，就要履行承諾，戴獅子頭跑行程一天。

對於捷運綠線獲得營運許可後，盧秀燕也在會中宣布，將自11月16日至12月15日展開為期一個月的試營運，期間民眾只要持電子票證，即可在全線18個車站免費自由試乘，歡迎大家來試乘體驗。

至於捷運綠線的正式通車時間，盧秀燕表示，在試營運之後，將於12月19日舉行完工典禮，正式通車，當成市民的耶誕禮物。

盧秀燕並提醒民眾搭乘捷運時需要注意的事項，她說，捷運新生活時代到來，即使是試營運，民眾搭乘時要配戴口罩，雖然是試營運，也要攜帶電子票證進出閘門過卡，搭捷運請注意不能飲食，共同迎接新時代的來臨。

台中市交通局表示，市府也正同步籌備通車典禮，預計年底前正式營運，初步規劃每日營運時間為上午6時至晚上12時，一般時段班距為5至8分鐘，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動視情況調整時間，起程票價20元，可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘。

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