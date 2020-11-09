台灣貿易出超 創新高

財政部公布10月進出口統計顯示，我國今年10月貿易出超額度為74.6億美元、創下歷年單月新高，而今年前十月台灣貿易出超額度累計達到477.8億美元，亦創歷年同期新高。另10月對五大海外經濟體出口，也首度皆呈正成長態勢。

財政部指出，台灣貿易出超創新高，其主因是外銷表現出眾，像是今年以來台灣電子零組件與資通訊產品外銷美國、大陸、日本情況良好。

另上半年雖受疫情影響，導致台灣傳產貨品與機械主要外銷市場歐洲、東協出口成長率為負成長態勢，但下半年隨著台商回流、國際商庫存回補，台灣在10月對歐洲、東協出口值分別轉為正成長2.6％、6.3％，創下台灣今年以來首次對五大海外經濟體出口皆正成長態勢。

單以今年10月來看，我國對美國、日本出口值分別為48.1億美元、21.6億美元，雙雙創下歷年單月新高水準，而我對陸出口值為141.9億美元、創下歷年單月第三高，年增率為16.9％。

除出口值以外，台灣貿易出超續創新高記錄，統計顯示，主要動能來自中國大陸，我國10月對中國大陸貿易出超額度就高達86.3億美元，約為對美貿易出超額度（18.6億美元）的五倍。

累計今年前十月，台灣對大陸、美國、日本出口值依序為1,222.8億美元、412.7億美元、193.8億美元，年增率在0.6％～13.7％之間，對三大市場出口規模均創下歷年同期新高。

財政部表示，我國前十月對陸美出口表現良好，同時也帶動貿易出超成長，像今年累計前十月對大陸出超額度達705.6億美元，對美出超也有146.1億美元，抵銷了我對日本、南韓、歐洲、中東入超40.5億美元～181億美元情況。

展望今年全年，財政部指出，隨著中國大陸及歐美採購旺季來臨，加上遠距商機、宅經濟等因素不變，還有台積電等龍頭台企具高階製程優勢下，台灣出口基本面有望改善，全年貿易出超有望續創新高。