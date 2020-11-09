10月出口額 寫大驚奇

出口超旺！受惠蘋果iPhone 12大賣、5G應用科技，還有遠距商機升溫，我國10月出口值達到322.3億美元、創下歷年單月新高、再寫新猷。10月出口年增率高達11.2％雙位數成長、連四紅達陣，且是扣除春節因素，2018年6月以來最大增幅，較預期年增1％表現更亮眼。

展望11月出口表現，財政部統計處長蔡美娜表示，11月出口成長應為正成長5％～8％，可續創連五紅，主要是iPhone 12持續熱銷，蘋概股龍頭台積電也在10月法說會上調全年營收年增三成、挑戰1.4兆元，顯見短期內電子零組件出口動能將繼續維持。

蔡美娜認為，年底還有三大出口動能，包括電子產品傳統旺季來臨、疫情下的遠距商機、傳產貨品庫存回補趨勢等。如今歐美部分地區疫情加劇、如巴黎實施封城令，因此遠端視訊會議及5G通訊需求持續提高，帶動台灣筆電、路由器、伺服器銷量，部分廠商還會提前備貨，間接拉高今年台灣出口值。

財政部9日公布的進出口統計中，電子零組件10月出口值為129.7億美元、創下歷年單月次高，年增率為21.8％是連九個月雙位數成長，主因半導體晶片熱銷、記憶體買氣不減。

而資通訊產品出口值為46.4億美元，創歷年單月新高，年增率達20.8％，還有光學器材出口值為11.3億美元、年增率也是雙位數以上，兩項出口產品皆受惠宅經濟興起，推升筆電、面板等需求，在報價上也出現強力反彈現象，助攻台廠獲利成長與出口值。

蔡美娜認為，電子零組件與資通訊產品等兩類貨品的前十個月出口值，幾乎已達該類貨品去年全年規模，預計兩大產品可在11月提前刷新歷年新高紀錄、創下歷史高點。

另在傳產貨品出口方面，蔡美娜認為企業年底採購、庫存回補，因此傳產類貨品出現止跌回升現象，塑橡膠品出口值自今年9月轉正成長、10月成長率更上探8.8％，而金屬製品、化學品、機械設備出口年增率也在10月轉為正成長0.4％～1.8％。

進口方面，由於國際原油價格尚在低點，導致農工原料買氣不振年減6％，但國內電子業因年末訂單滿載，導致廠商大量進口生產線設備，資本設備10月進口值為48億美元、年增近9％，成績亮眼，恰巧也呼應台廠趕出貨、維持11月出口動能的預測。

蔡美娜指出，今年以來疫情雖橫掃全球，卻意外為台灣帶來遠距、新興科技商機，可說是峰迴路轉，今年前十月出口值為2,803.1億美元、年增率為3.4％，預計全年出口值可維持正成長態勢。