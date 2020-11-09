五年賺7,600萬暴利 楓林網負責人遭起訴

全台最大盜版影劇平台「楓林網」，涉嫌在外國租用雲端主機，供不特定人免費觀看未經著作權人授權的電影、戲劇、影集等視聽著作，安插廣告藉此牟利，五年來大賺7,600萬，桃檢依違反著作權法起訴陳姓和莊姓負責人，並查扣名下2棟價值6,737萬不動產。

檢警調查，陳男、莊男都是台大碩士高材生，2015年起開始架設「楓林網」，提供免費電影、戲劇給網友觀看，「敗犬女王」、「世間情」等107部台劇，「拯救甘迺迪」等64部美劇，「東京大酒店」等60部日劇及「與神同行」、「七月與安生」等144部電影都遭免費放送，2人再透過於網頁與影片播放中安插廣告，賺取每月約400萬的鉅額廣告費用。

多家影視公司蒐證提出告訴，不但有台灣電視公司，日本TBS電視台、富士電視台，美國華納兄弟娛樂公司等也紛紛跨海提告，桃園地檢署檢察官王晴怡今年4月指揮保安警察第二總隊、刑事局電信偵查大隊積極偵辦，經數月調查、分析，勾稽出2人歷年賺取暴利金額達7,600萬2,576元，依違法著作權法起訴。

桃檢指出，2人不法所得甚鉅，告訴人主張遭侵權的市值近10億元，為保全日後犯罪所得追徵、追繳，並避免告訴人求償無門，檢察官王晴怡指揮警方分析2嫌歷年金流，發現他們名下有2棟位在桃園市八德區的透天厝，旋即向桃園地院聲請查扣2嫌帳戶及2棟不動產，也扣押2人名下美金保單等，總計保全追徵價值約6,737萬674元。

桃檢重申，智慧財產權是人類精神文明的智慧成果，來之不易，呼籲勿擅自侵害他人之智慧財產權，桃檢會結合所有力量，致力打擊破壞他人創作成果之不法行為。（中時 蔡依珍）