行政院組織改造架構大致底定，除新增數位發展部外，科技部轉型為科學及技術委員會，國家通訊傳播委員會（NCC）改制為通訊傳播監理委員會，公共工程委員會轉型為公共工程總處，原子能委員會轉型為核能安全委員會，行政院力拚立法院本會期結束前，將組改法案送請立法院審議。

至於原本尚未完成組改的交通及建設部、經濟及能源部、環境資源部、農業部，將維持「部」的層級，惟除農業部外，其餘部業務與功能有微調，因此名稱仍未定案。知情官員表示，行政院已初步和立院民進黨團幹部溝通組改規劃，但立委有些異見，內容還會微調。

新成立數位發展部備受關注，政府高層指出，數位發展部有三大核心業務：發展數位經濟、提升數位服務、提供資訊通訊安全，因此，數位發展部主管通訊傳播產業、網路基礎建設、資訊通訊安全。

行政院初步規劃數位發展部將整併NCC通訊傳播產業與輔導業務；經濟部技術處、工業局電資組、知識服務組的電子、資訊「部分」業務；交通部郵電司電信業務；國發會資管處的政府資訊管理業務；行政院資安處也將併入，並升格為資安署；為提升資訊通信安全，也將成立行政法人資服中心、個資保護審議委員會。

此外，經濟部督管的財團法人資策會、NCC主管的財團法人台灣網路資訊中心、電信技術中心，將改由數位發展部主管。對資策會改隸數位發展部，高層強調，這部分尚未定案。

至於科技部將轉型為前身國科會的「委員會」層級，稱為「科技委員會」，主委將由政務委員兼任，強化政策橫向跨部會協調功能，未來每年千億元科技預算大餅仍由科技委員會和行政院科技會報負責審查，科學園區也仍由科技委員會主管。

高層解釋，科技部轉型為「委員會」是希望加強協調各部會科技預算、科技計畫管理，目前政府三大預算公共建設、社會發展和科技預算，前兩者由國發會負責審查，後者現由科技部、政院科技會報審查，而國發會也是「委員會」層級。

NCC則改制為通訊傳播監理委員會，專責內容監理業務，仍為獨立機關，通訊傳播產業與輔導業務移撥數位發展部。

此外，工程會原本組改規劃採購業務併入交通及建設部，公共工程業務併入國發會，惟考量工程會統籌政府機關公共工程規劃、審議、協調、督導業務，有存在必要性，因此轉型為公共工程總處，和主計總處、人事行政總處同為「總處」層級。