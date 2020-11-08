拜登當選 府院召開會議討論台美情勢

總統蔡英文8日推特發文，祝賀拜登以及副手賀錦麗當選美國總統與副總統。蔡英文表示，在過去建立關係上所堅持的價值是前所未有強健，期待共同努力，增進彼此的友誼，為國際社會帶來貢獻。

黨政高層也表示，蔡英文今一早也邀集蘇揆及國安外交相關部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，就台美情勢進行充分討論；雖然美國新政府人事任命須待時間完成，但跡象顯示，台美貿易關係應可持續穩健推進。

截至台北時間8日清晨結果顯示，拜登所獲選舉人票數，已超過當選門檻270票，篤定當選美國新任總統。與此同時，國際社會包括德、法、英、日、澳及台灣友邦等諸多國家領袖，都紛紛透過不同方式對拜登表達祝賀。蔡總統和國際同步，透過回推拜登今年1月恭賀她當選連任的推文，表達對拜登祝賀之意，強調基於台美雙方關係穩固價值基礎，期待台美持續攜手合作，促進彼此的友誼並貢獻國際社會。

拜登在今年1月台灣的總統大選後，就曾透過推特祝賀蔡總統連任，520就職典禮時，拜登也曾轉推蔡總統的推特，恭賀蔡總統開啟第二任的任期，強調「美國對台灣必須保持強勁、有原則、跨黨派合力的支持」。黨政高層說，蔡政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切。

蘇揆今天表示，台美關係在兩國總統領導下，一定會越來越好。在蔡總統領導下，美國政府、國會不分黨派和台灣關係大有進展，無論是通過友台法案或對台軍售，貿易也大大增加。他說，在台美共同民主價值及對區域和平堅持，及兩國之間長年友誼及經貿等各方面的關係下，相信未來美國在拜登總統的領導下，一定會更加重視台美關係。

9月美國參議院有過半數、跨黨派議員聯署，致函給美國貿易代表署（USTR），支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），這是參議院史上最大規模挺台動作，領銜這項連署共同發起人，分別是共和黨的殷荷菲（James Inhofe），及民主黨的梅南德茲（Robert Menendez）兩位重量級的國會議員，這二人也將續留在參議院，高層官員認為，美國跨黨派對台灣的支持友好應不致改變。